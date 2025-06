Meteo, Caldo estremo al Sud: picchi fino a 40°C nel weekend. Focus su Sardegna, Sicilia, Puglia e Calabria

MeteoWeb

Un’ondata di caldo in forte espansione si prepara ad avvolgere l’intero Sud Italia tra sabato 7 e domenica 8 giugno, portando temperature decisamente superiori alle medie stagionali. A spingere questo scenario è un vasto promontorio anticiclonico nordafricano che sta guadagnando terreno sul Mediterraneo centrale, determinando giornate stabili, soleggiate e climaticamente “roventi”.

Nel mirino della nuova fiammata sahariana ci sono in particolare Sardegna, Puglia, Sicilia e Calabria, con punte di calore pronte a superare localmente anche i 40°C. Si tratta di una fase di caldo intenso destinata a proseguire anche a inizio della prossima settimana, seppur con una lieve flessione termica temporanea.

Un anticiclone africano domina lo scenario

Il motore di questa impennata delle temperature è rappresentato da un anticiclone subtropicale in rinforzo da sud, che sta consolidando la sua influenza sull’intera penisola, in particolare sulle regioni centro-meridionali. Si tratta di una dorsale di alta pressione nordafricana, caratterizzata da masse d’aria molto calde e secche che, risalendo verso l’Italia, innescano condizioni meteo stabili ma anche un’impennata termica evidente.

Il flusso perturbato atlantico rimane confinato oltre le Alpi, lasciando spazio a giornate pienamente estive e soleggiate, con cieli sereni e ventilazione debole o assente, salvo temporanei rinforzi di vento locale. L’atmosfera resterà nel complesso stagnante, accentuando la percezione del caldo e favorendo accumuli di calore nei bassi strati dell’atmosfera.

Calabria: caldo in netto aumento, punte fino a +36/+37°C

Sarà un fine settimana da piena estate in Calabria, con temperature in netta crescita già da sabato. Sulle aree interne, in particolare nella Valle del Crati, si prevedono massime prossime ai +35°C/+36°C, mentre altrove non si esclude che si raggiungano anche i +34°C.

Nemmeno le località montane saranno risparmiate: anche a quote più elevate si toccheranno i +25°C, segno di una massa d’aria calda ben strutturata in quota. Domenica si registrerà un ulteriore incremento termico, specialmente lungo le aree ioniche, dove si potrebbero toccare localmente i +37°C.

Puglia: fino a +38°C nel Foggiano e Tavoliere

In Puglia, l’ondata di caldo non solo persiste, ma si intensifica ulteriormente tra sabato e domenica. I venti meridionali, in rinforzo durante il fine settimana, contribuiranno ad accentuare il riscaldamento, in particolare nelle aree interne.

Nell’entroterra foggiano, sul Tavoliere delle Puglie e nelle zone lontane dal mare, le temperature massime potranno spingersi fino a +37°C/+38°C, con elevati livelli di disagio fisiologico. L’assenza di ventilazione significativa nelle ore centrali del giorno aggraverà la sensazione di afa e calura.

Sardegna: picchi fino a +39°C, poi maestrale e breve tregua

Anche la Sardegna sarà colpita da una delle fasi più calde dell’inizio estate. Nella giornata di domenica, le massime potranno raggiungere i +37°C/+39°C su diverse aree dell’entroterra, in particolare tra il Campidano, l’Oristanese e il Sassarese.

Da segnalare, tuttavia, una possibile parziale attenuazione del caldo tra domenica sera e lunedì a causa di un modesto afflusso di aria temperata dal Golfo del Leone: il Maestrale soffierà con raffiche moderate per circa 36 ore, contribuendo a rimescolare l’aria calda. Tuttavia, il ricambio sarà solo parziale: anche lunedì le massime resteranno elevate, tra i +32°C e +34°C, con valori oltre la media stagionale di 5-6°C.

Dal metà settimana, la situazione tornerà a stabilizzarsi, con venti deboli e temperature di nuovo in aumento.

Sicilia: caldo in intensificazione, picchi di 40°C nelle aree interne

La Sicilia è passata in poche ore da un flusso settentrionale fresco a una nuova fase dominata da correnti meridionali. L’azione del Libeccio favorirà un aumento deciso delle temperature, soprattutto sulle pianure centro-orientali, dove i venti di terra tenderanno ad accumulare calore nei bassi strati.

Tra sabato 7 e domenica 8 giugno si prevedono valori massimi fino a +40°C nelle aree interne orientali, mentre lungo le coste le temperature oscilleranno tra +33°C e +35°C, con picchi superiori sulla fascia ionica centro-meridionale in caso di indebolimento delle brezze.

Anche le minime notturne saranno elevate, in particolare lungo il versante tirrenico, dove potranno raggiungere i +23/+24°C, mantenendosi attorno ai +20/+21°C altrove.

Uno sguardo alla prossima settimana: estate protagonista, ma con qualche sfumatura

L’inizio della prossima settimana vedrà ancora il bel tempo protagonista su tutto il Sud, con temperature generalmente elevate, ma con un leggero calo termico nelle regioni più esposte alla ventilazione settentrionale.

Non si prevedono, almeno fino a metà settimana, cambiamenti sostanziali nella configurazione atmosferica: l’anticiclone africano rimarrà saldo sul Mediterraneo centrale, favorendo un clima secco, soleggiato e con nuovi rialzi termici nella seconda parte della settimana.

Una prima ondata di caldo davvero “estiva”

Quella in arrivo sarà con ogni probabilità la prima vera ondata di caldo dell’estate 2025 per il Sud Italia. Un episodio intenso, prolungato e a tratti estremo, con temperature che supereranno soglie critiche e che impongono attenzione, soprattutto per le fasce fragili della popolazione.

