Meteo, ondata di caldo in Europa: allerta rossa a Parigi, incendi dai Balcani alla Scozia

Non solo Spagna, Portogallo e Francia. Tutta l’Europa meridionale e orientale è attanagliata dalla morsa del caldo. Molti Paesi hanno attivato servizi medici di emergenza e invitano la popolazione a restare in casa il più possibile. In Germania, il servizio meteorologico nazionale ha lanciato l’allarme: martedì 1 e mercoledì 2 luglio, le temperature potrebbero raggiungere le temperature record di quasi +38°C. L’ondata di calore ha abbassato i livelli del fiume Reno, un’importante rotta di navigazione, limitando la quantità di merci che le navi cargo possono trasportare, aumentando così i costi di trasporto.

Caldo e incendi nei Balcani

Anche i Paesi nei Balcani e nelle zone limitrofe hanno dovuto fare i conti con il caldo intenso, nonostante le temperature abbiano iniziato ad abbassarsi leggermente. Sono scoppiati incendi in Croazia, dove sono state emanate allerte per il caldo intenso nelle zone costiere. In Grecia, le temperature sfiorano i +40°C da diversi giorni e la scorsa settimana le città costiere vicino alla capitale Atene sono state colpite da incendi che hanno distrutto le case, costringendo la gente ad evacuare. Mercoledì 25 giugno, la Serbia ha registrato il giorno più caldo da quando sono iniziate le rilevazioni, mentre giovedì 26 a Sarajevo, capitale della Bosnia-Erzegovina, è stata registrata una temperatura record di +38,8°C. In Slovenia, la temperatura più alta di sempre a giugno è stata registrata sabato 28. Nella capitale della Macedonia del Nord, Skopje, la temperatura ha raggiunto i +42°C venerdì 27 e si prevede che rimarrà su questi livelli.

Incendi boschivi nelle Highlands scozzesi

Incendi boschivi sono scoppiati nelle Highlands e nel Moray, in Scozia, alimentati da vento forte e clima secco, mentre il Regno Unito fa i conti con l’ondata di caldo, con punte previste fino a +34°C. In alcune aree del Paese si tratta della seconda ondata di caldo di questo mese, dopo che all’inizio di giugno si erano già raggiunti i +32°C.

Le autorità britanniche hanno dichiarato un’allerta arancione in cinque regioni dell’Inghilterra, tra cui Londra. Ritardi e cancellazioni nei servizi ferroviari sono possibili a causa del surriscaldamento dei binari che impone velocità ridotte. Finora quest’anno, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per 14 incendi boschivi nella capitale e sono state innumerevoli le chiamate per incendi di minore entità che hanno interessato prati e giardini.

Parigi e Ile-de-France in allerta rossa per il caldo

Allerta rossa per il caldo a Parigi e in altri 15 dipartimenti francesi, mentre 68 rimarranno in allerta arancione. Tutti i dipartimenti dell’Ile-de-France, Cher, Loiret, Indre, Loir-et-Cher, Indre-et-Loir, Aube, Yonne e Vienne sono in allerta rossa a partire da mezzogiorno. L’ultima allerta di questo tipo per la Francia risale all’agosto 2023. Nell’Ile-de-France, questa è la prima volta da cinque anni (accadde dal 7 al 12 agosto 2020) che viene raggiunto questo livello, riporta Météo-France.

La regione sta vivendo una “ondata di calore la cui durata, estensione geografica e intensità richiedono particolare vigilanza”, sottolineano i servizi meteo. “Il picco dell’ondata di calore nel bacino di Parigi sarà molto intenso martedì e nella notte tra martedì e mercoledì”, con un caldo “particolarmente impegnativo”. Domani sarà il giorno più caldo, con temperature minime molto elevate, tra i +20 e i +24°C, e anche leggermente superiori in alcune zone, e massime che raggiungeranno i +36-40°C, con punte di +41°C nei dipartimenti in allerta rossa. Solo i dipartimenti vicino alla Manica e al confine con il Belgio registreranno temperature inferiori ai +34°C. Un calo significativo inizierà mercoledì mattina nelle regioni vicine alla Manica e alla costa atlantica, i primi segnali di una probabile ‘stagione’ fredda arriveranno mercoledì sera nel bacino parigino.

Quasi 200 scuole pubbliche, su un totale di 45.000, chiuderanno completamente o parzialmente oggi, martedì o mercoledì a causa del caldo in Francia.

Allerta caldo anche in Belgio

Con temperature previste superiori ai +30°C, il Belgio ha dichiarato un’allerta gialla e una arancione per il caldo che, a eccezione della costa, saranno in vigore dalla mezzanotte di martedì 1 fino a mercoledì 2 luglio. Oggi le temperature massime al centro del Paese oscillano tra i +33 e i +34°C, mentre sulle zone costiere raggiungono i +27-28°C. Di notte scenderanno tra i +17 e i +22°C con venti “leggeri e variabili”.

Caldo anche in Svizzera

In Svizzera si registrano temperature intorno ai +32°C di giorno e +20°C di notte, un’ondata di caldo che dovrebbe persistere fino a metà settimana. Le valli e le zone pianeggianti del Paese, come il Lago di Ginevra e le aree circostanti, sono le più colpite e hanno spinto le autorità di cantoni come Ginevra, Vallese e Vaud a emettere allerta. La città di Ginevra ha adottato misure come l’ingresso gratuito a piscine e cinema per gli anziani. Sebbene le temperature saranno più basse nelle zone montane, il Servizio Meteorologico Svizzero avverte che saranno anche eccezionalmente elevate, con lo zero termico che raggiungerà i 5.200 metri sul livello del mare, un record mai registrato prima a giugno, superando i 4.912 metri registrati nel 2017. Alcune parti del Paese potrebbero essere colpite da temporali che potrebbe attenuare leggermente il caldo.