Meteo, caldo feroce in Portogallo: +42°C da Nord a Sud, e l’ondata è appena iniziata

Il meteo in Portogallo ha preso una piega preoccupante: da Nord a Sud del Paese si registrano temperature estreme, con picchi che hanno toccato i +42,3°C in località come Alvega e oltre 40°C in almeno 11 stazioni meteorologiche ufficiali. È il segnale inequivocabile di un’ondata di calore intensa, estesa e soprattutto precoce per il mese di giugno. Ma il peggio, secondo le proiezioni, deve ancora arrivare.

Un’ondata eccezionale: 11 località oltre i 40°C

Nei giorni scorsi il caldo ha letteralmente travolto il territorio portoghese. Dati ufficiali indicano che località come Pinhão, Zebreira, Mora, Lousã e Mortágua hanno superato abbondantemente i +40°C, mentre altre zone, da Tomar a Amareleja, hanno sfiorato questa soglia con valori tra +39.6°C e +39.9°C. Un dato eloquente: mai così tante stazioni avevano registrato valori così elevati in questa fase del mese.

Stazione Temperatura Max (°C) Alvega 42.3 Pinhão, Santa Bárbara 41.9 Zebreira 41.0 Mora 40.9 Lousã (Aeródromo) 40.7 Mortágua / Aeródromo (CIM) 40.5 Avis, Benavila 40.4 Coruche / Cruz Do Leão 39.9 Vila Nova de Poiares 39.9 Tomar, Valdonas 39.8 Amareleja 39.6

Le cause: il blocco atmosferico e la cupola di calore

Questo episodio di caldo eccezionale è causato da un blocco atmosferico persistente, in cui una massa d’aria subtropicale staziona sopra la Penisola Iberica senza possibilità di dispersione. Si parla ormai di una vera e propria cupola di calore, un fenomeno ben noto nella letteratura meteorologica.

Questa struttura impedisce la penetrazione di correnti fresche atlantiche e intensifica il riscaldamento nei bassi strati. Il risultato è un’accumulazione di calore diurna che non viene dissipata nemmeno durante la notte, con notti tropicali e livelli di disagio termico in forte aumento.

Le previsioni: ondata prolungata fino a luglio

Secondo il servizio meteorologico nazionale portoghese (IPMA), il caldo continuerà almeno fino a metà luglio, con temperature medie settimanali sopra la norma. Le anomalie previste sono le seguenti:

Settimana 16–22 giugno: tra +1,5°C e +7°C

tra e Settimane 23–29 giugno e 30 giugno–6 luglio: tra +0,5°C e +3°C

tra e Settimana 7–13 luglio: tra +0,5°C e +1,5°C

Questi dati sono coerenti con le proiezioni del Centro Europeo ECMWF e di Copernicus Climate Change Service, che confermano un’estate molto calda sulla Penisola Iberica.

Disagio termico e rischio sanitario

Il vero pericolo nei prossimi giorni non sarà rappresentato solo dalle alte temperature, ma dall’elevata umidità, che renderà il caldo ancora più insopportabile. Il cosiddetto indice di calore (Heat Index) potrà facilmente superare i +45°C in alcune aree interne.

Ciò aumenta il rischio sanitario per anziani, bambini e persone vulnerabili, come sottolineato anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nelle sue linee guida.

Conclusione: non è un episodio isolato

Il caldo estremo in Portogallo non è un caso isolato ma parte di una tendenza climatica più ampia, con ondate di calore sempre più frequenti, intense e durature. Questo evento rappresenta un ulteriore segnale d’allarme sullo stato del nostro clima e sull’urgenza di misure di adattamento efficaci.