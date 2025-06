Meteo, caldo in espansione ma senza eccessi: torna anche l’instabilità alpina e l’anticiclone delle Azzorre a fine mese

MeteoWeb

Il meteo della settimana in arrivo si muoverà lungo una traiettoria ben definita: temperature in graduale aumento, ma senza scossoni eccessivi o picchi estremi da ondata feroce. L’Italia vivrà una fase climatica tipica da fine giugno, con il ritorno dell’anticiclone subtropicale e qualche episodio instabile sulle regioni settentrionali nella seconda metà della settimana.

Un inizio settimana caldo ma equilibrato: l’Italia tra due circolazioni

I primi giorni della settimana saranno dominati da una cella anticiclonica afro-mediterranea, in progressiva espansione verso nord. Questo movimento sarà favorito dalla presenza di una circolazione ciclonica poco profonda a ovest del Portogallo, la cui debole intensità impedirà un coinvolgimento massiccio dell’Italia nelle masse d’aria più roventi in risalita dal Sahara.

In sostanza, la parte più calda della bolla anticiclonica resterà confinata tra Spagna meridionale e Francia del Sud, mentre sulla nostra Penisola le temperature massime si manterranno in una fascia compresa tra 29 e 35°C. Una situazione pienamente estiva, ma lontana dai picchi estremi che spesso suscitano allarme e disinformazione.

Tra mercoledì e giovedì arriva un po’ di instabilità al Nord

Il quadro meteorologico cambierà a partire da mercoledì 25 e giovedì 26 giugno, quando l’asse della circolazione atlantica inizierà ad abbassarsi, permettendo l’ingresso di aria più umida sulle Alpi. In questo contesto, è atteso lo sviluppo di condizioni instabili con temporali sparsi su Alpi, Prealpi e settori di pianura limitrofi.

Si tratterà di un passaggio veloce, ma potenzialmente intenso, in grado di portare precipitazioni localmente abbondanti, raffiche di vento e un modesto calo termico al Nord. Nessun crollo delle temperature, ma una parentesi dinamica in una settimana altrimenti piuttosto stabile.

Centro-Sud sotto il richiamo caldo: attenzione al Garbino

Nel frattempo, le regioni del Centro-Sud saranno interessate da un richiamo prefrontale caldo, legato proprio all’arrivo del fronte instabile al Nord. Le temperature massime si porteranno diffusamente tra 32 e 36°C, con possibili picchi superiori sul medio versante adriatico in caso di attivazione del vento di Garbino.

Questo tipo di configurazione può generare condizioni climatiche particolarmente fastidiose per effetto del riscaldamento adiabatico dell’aria, con aumenti termici improvvisi e un sensibile calo dell’umidità relativa. Una situazione che merita attenzione soprattutto in aree come Marche, Abruzzo e Molise.

Verso il weekend: l’Anticiclone delle Azzorre prova a riaffacciarsi

Negli ultimi giorni della settimana, i modelli iniziano a delineare una possibile evoluzione più temperata sul quadrante occidentale europeo. Una maggiore presenza dell’Anticiclone delle Azzorre potrebbe spingere correnti meno calde verso l’Italia, contribuendo a una fase climatica più equilibrata e a una parziale attenuazione dell’ondata di calore in atto.

Non si tratterebbe di un vero e proprio break estivo, ma di una modulazione del caldo che riporterebbe le temperature su valori più sostenibili per fine giugno. Al momento, non sono previsti fenomeni estremi o irruzioni fresche particolarmente incisive, ma l’evoluzione andrà monitorata per conferme nei prossimi aggiornamenti.

Caldo sì, ma senza esagerazioni

In sintesi, la settimana che ci attende sarà sì calda, ma senza eccessi da allarme rosso. Nessun picco da record, nessuna canicola feroce: solo una fisiologica risalita delle temperature in un contesto estivo normale, accompagnata da instabilità localizzata al Nord e picchi più marcati al Centro-Sud per effetto del richiamo caldo prefrontale.

Il ritorno dell’Anticiclone delle Azzorre a fine settimana potrebbe perfino portare un po’ di refrigerio, dimostrando ancora una volta che l’estate 2025 non sarà una corsa continua verso l’inferno, ma un equilibrio delicato tra caldo subtropicale e dinamiche atlantiche. E questo, per ora, è già una buona notizia.

