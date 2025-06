Meteo, caldo sul Monte Bianco: temperatura sopra lo zero a 4750 metri

MeteoWeb

La temperatura dell’aria è salita sopra lo zero anche sul Monte Bianco. Il dato è in crescita da questa mattina: alle 12 sono stati registrati +1,4°C ai 4.750 metri del Colle Major, dove è installata da dieci anni una centrale meteorologica di ricerca climatica gestita da Arpa Valle d’Aosta. Nell’agosto 2024, era stato segnato un record, con la temperatura rimasta sopra lo zero per 33 ore di fila. La mancanza di gelo notturno comporta la fusione di neve e ghiaccio.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito il link per l’accesso diretto alla pagina con le previsioni meteo per la principale città della regione.