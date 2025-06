Meteo, caldo record in Oceania: Isole Marshall e Cook mai così in giugno

MeteoWeb

In un periodo dell’anno in cui ci si aspetterebbero temperature miti, le isole tropicali del Pacifico stanno vivendo un evento climatico fuori scala. I primi giorni di giugno 2025, che corrispondono all’inverno nell’emisfero australe, hanno fatto registrare temperature notturne record alle Isole Cook e alle Isole Marshall, segnando un nuovo capitolo nella cronaca del riscaldamento globale.

Notti tropicali sempre più calde: battuti i record storici

A Manihiki, uno degli atolli delle Isole Cook, la colonnina di mercurio non è scesa sotto i 28,6°C, stabilendo la notte più calda mai registrata a giugno in quell’area. Situazione analoga nella capitale delle Isole Marshall, Majuro, dove la temperatura minima si è fermata a 28,3°C, anch’essa la più alta mai osservata per il mese.

Questi valori non sono solo straordinari per le medie climatiche locali: rappresentano un’anomalia anche per i tropici, dove le minime notturne superiori ai 28°C sono rare persino nei mesi più caldi, e quasi inaudite nel cuore dell’inverno australe. Il fatto che simili record vengano superati in zone geograficamente così distanti suggerisce un segnale climatico coerente e diffuso, che non può essere ignorato.

Un oceano rovente che riscalda l’atmosfera

Queste temperature estreme non sono un’eccezione isolata, ma parte di un quadro termico globale senza precedenti. Il 2025 si sta configurando come l’anno più caldo mai osservato su scala planetaria, sulla scia di un inverno australe e di una primavera boreale contraddistinti da anomalie termiche straordinarie.

I dati parlano chiaro: gennaio 2025 è già stato classificato come il più caldo mai registrato dal 1850, mentre febbraio ha mostrato una temperatura media globale superiore di +1,26°C rispetto alla media di riferimento. Un incremento che non può essere attribuito soltanto alla variabilità naturale, ma che riflette la crescente influenza dei cambiamenti climatici di origine antropica.

Il ruolo critico degli oceani tropicali

Uno dei fattori chiave che alimenta questa anomalia è rappresentato dalle temperature superficiali oceaniche, che hanno raggiunto livelli record in molti bacini del pianeta. Le acque del Pacifico tropicale, in particolare, si stanno riscaldando a un ritmo senza precedenti, innescando non solo ondate di calore atmosferiche, ma anche episodi sempre più frequenti di marine heatwaves, cioè ondate di calore oceanico.

Questo fenomeno sta avendo impatti tangibili su ecosistemi delicati come le barriere coralline e sulle condizioni di vita delle popolazioni insulari, sempre più esposte a un mix di caldo, umidità, rischio di malattie e crisi idriche.

Verso un traguardo critico: +1,5°C sempre più vicino

Le proiezioni per l’intero anno 2025 indicano una probabilità molto elevata che esso si chiuda come l’anno più caldo della storia moderna. Ma c’è di più: la tendenza osservata fa temere che la soglia di +1,5°C rispetto all’epoca preindustriale — definita come limite di sicurezza dall’Accordo di Parigi — possa essere superata in modo permanente già entro il 2029.

Una soglia che, una volta oltrepassata, potrebbe innescare processi irreversibili nei sistemi climatici, ecologici e socioeconomici globali, rendendo sempre più urgente il contenimento delle emissioni e l’adattamento ai cambiamenti già in corso.

Conclusione: l’inverno tropicale non è più quello di una volta

Gli estremi registrati a giugno 2025 nel Pacifico tropicale non sono semplici anomalie locali, ma campanelli d’allarme di un sistema climatico in profonda trasformazione. Quando anche l’inverno cessa di essere una stagione “di tregua” nelle aree tropicali, vuol dire che qualcosa di fondamentale sta cambiando.