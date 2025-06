Meteo, caldo storico in Cina: 42,9°C a Turpan, estate da record ai blocchi di partenza

MeteoWeb

La Cina centrale e occidentale sta vivendo una fase climatica estrema, con temperature che nella giornata del 16 giugno hanno raggiunto valori al limite della sopportazione umana in diverse aree del Paese. Secondo i dati ufficiali rilevati da oltre 2400 stazioni meteorologiche cinesi, ben dieci località hanno registrato picchi superiori ai 39,5°C nelle ore comprese tra le 15:00 e le 20:00.

Il cuore rovente della Cina: Xinjiang al limite dei 43°C

Ancora una volta è la remota ma arida regione dello Xinjiang a guidare la classifica dei luoghi più caldi. In particolare, l’area di Turpan Dongku ha raggiunto una temperatura di 42,9°C, a pari merito con la città stessa di Turpan, una delle località più calde dell’intero continente asiatico. Seguono da vicino località come Toksun, sempre nello Xinjiang, con 42,1°C.

Questi valori, pur eccezionali, non sono isolati: l’intera area del bacino di Turpan, situata al di sotto del livello del mare, è nota per le sue estati roventi. Tuttavia, il superamento della soglia dei 42°C già a metà giugno rappresenta un campanello d’allarme, segnalando un possibile anticipo di una stagione estiva che si preannuncia tra le più torride degli ultimi decenni.

Non solo deserti: caldo estremo anche nel cuore agricolo della Cina

A impressionare non è solo la calura delle regioni desertiche occidentali, ma anche il forte surriscaldamento delle province centrali, da sempre considerate termicamente più equilibrate. La provincia di Hubei, in particolare, ha visto località come Gucheng e Tianmen salire rispettivamente a 40,6°C e 40,4°C. Un caldo torrido che impatta non solo sulla salute pubblica, ma anche su settori chiave come agricoltura, energia e trasporti.

La vicina Hunan non è stata da meno, con Pingjiang che ha raggiunto i 40,0°C, mentre nella regione di Shaanxi, tradizionalmente più interna e collinare, si sono registrati 39,9°C sia a Baihe che a Huyi. Anche il Sichuan entra nella top ten delle zone più roventi con Fuyuan, che ha toccato i 39,8°C.

Una tendenza preoccupante: calore fuori stagione o nuova normalità?

Questi dati, raccolti in una finestra temporale di appena sei ore, sono lo specchio di un trend che molti climatologi definiscono ormai come una nuova normalità climatica. Il fatto che oltre metà delle località più calde si trovino in zone non desertiche suggerisce un’espansione preoccupante delle ondate di calore verso aree densamente abitate e produttive.

Un altro elemento di preoccupazione è il ritmo precoce con cui si raggiungono soglie così elevate: a metà giugno, in molte di queste province, il caldo estremo si registra solitamente tra fine luglio e agosto. L’anticipo di oltre un mese potrebbe implicare un’estate lunghissima e ad alto rischio climatico, con ricadute severe su raccolti, approvvigionamenti idrici e infrastrutture urbane.

Allerta caldo: conseguenze sanitarie e piani di emergenza

Le autorità locali hanno già avviato piani di allerta caldo in molte province coinvolte, raccomandando alla popolazione di evitare l’esposizione prolungata durante le ore centrali, garantire un’adeguata idratazione e utilizzare correttamente i sistemi di ventilazione e climatizzazione.

Nei prossimi giorni saranno cruciali i monitoraggi meteorologici, soprattutto per verificare se la bolla di calore proseguirà il suo cammino verso Est, raggiungendo anche aree più settentrionali e popolate come Hebei, Pechino e la costa dello Shandong.

Caldo da record e un’estate tutta da scrivere

L’ondata di caldo registrata il 16 giugno rappresenta un segnale chiaro della rapidità con cui i fenomeni meteorologici estremi stanno evolvendo su scala regionale. Con oltre 2400 stazioni meteorologiche coinvolte nell’elaborazione dei dati, la fotografia del Paese mostra un territorio che si sta surriscaldando in modo sempre più diffuso, precoce e intenso.