Meteo, caldo in Svizzera: nuovo record di temperatura a 5.550 metri

La stazione aerologica di Payerne, in Svizzera, ha registrato alle 22 di ieri, venerdì 27 giugno, un nuovo record di temperatura a 500 ettopascal – pressione che si colloca mediamente a 5.500 metri di quota, a circa metà della troposfera – per il territorio elvetico: -4,28°C. Lo riporta in un post su X Meteo Svizzera, l’ufficio federale di meteorologia e climatologia della Confederazione. “Questo valore – si legge – è tanto più notevole in quanto i precedenti record erano stati generalmente raggiunti alla fine dell’estate“.

I primati precedenti erano infatti stati registrati il 10 agosto 2024 (-4,9°C), il 20 e il 21 agosto 2023 (-5°C), il 5 agosto 2007 (-5,4°C), il 4 settembre 2023 (-5,5°C) e il 29 agosto 2015 (-5,6°C).