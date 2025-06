Meteo: Campo Felice sfida il caldo africano con minime prossime allo zero. Il ruolo dell’inversione termica

MeteoWeb

In un’Italia sempre più spesso dominata da ondate di calore e anticicloni subtropicali che portano temperature estive già in primavera, esistono ancora luoghi che sembrano vivere una realtà climatica parallela. Uno di questi è Campo Felice, suggestivo altopiano abruzzese incastonato tra le montagne dell’Appennino centrale, in provincia de L’Aquila.

Qui, a dispetto del caldo anomalo che nelle ultime settimane ha investito gran parte del Paese, le temperature minime restano incredibilmente basse. Anche questa mattina, giovedì 12 giugno 2025, il termometro ha fatto registrare un valore minimo di appena +0,8°C. Una lettura che sorprende, ma che per questa zona non è affatto rara.

Un altopiano gelido anche in piena estate

La protagonista di questa eccezionale resistenza al caldo è la stazione meteorologica di Campo Felice – Camardosa, installata e gestita con grande attenzione dal team di Meteo Aquilano. Si trova a circa 1530-1538 metri di quota, nel cuore di una conca chiusa e priva di ventilazione notturna, dove l’aria fredda ristagna facilmente. Proprio qui, l’inversione termica trova le condizioni ideali per manifestarsi anche in piena estate.

In particolare, la stazione è collocata nel punto più depresso dell’altopiano, all’interno di una conca che in primavera si trasforma in un lago effimero alimentato dallo scioglimento delle nevi. Questo fenomeno contribuisce ulteriormente al raffreddamento notturno, generando microclimi unici nel panorama italiano.

Una delle località più fredde d’Italia alla sua quota

Campo Felice è conosciuto tra i meteorologi e gli appassionati come una delle località più fredde d’Italia nella fascia altimetrica dei 1500 metri. In alcune annate particolarmente favorevoli, non è raro che le minime scendano sotto lo zero anche a luglio o agosto, mentre i versanti circostanti registrano valori ben più miti.

Questa anomalia climatica è dovuta alla particolare orografia della zona, che isola la conca dai venti e consente il ristagno dell’aria fredda. Inoltre, l’assenza di irraggiamento notturno e la presenza di terreno umido accentuano ulteriormente il raffreddamento, portando la colonnina di mercurio a valori quasi invernali anche in piena estate.

Perché questo dato è importante oggi

Nel contesto di un clima globale sempre più caldo e di frequenti ondate africane che interessano anche le Alpi e il Centro Italia, luoghi come Campo Felice rappresentano dei veri e propri laboratori naturali. Monitorare queste stazioni consente di comprendere meglio le dinamiche microclimatiche e i meccanismi di raffreddamento naturale, oggi sempre più rari.

Inoltre, in un’epoca in cui si tende a generalizzare il discorso climatico sulle grandi anomalie termiche, questi “freddi residuali” costituiscono un dato prezioso per i ricercatori e per chi si occupa di climatologia applicata all’ambiente montano.

Un patrimonio da tutelare e osservare

Grazie al lavoro dei volontari di Meteo Aquilano, la stazione di Campo Felice fornisce ogni giorno dati di alta qualità, che permettono di documentare fenomeni rari e di grande valore scientifico. Un piccolo presidio meteorologico che resiste all’avanzata del caldo estremo e ci ricorda quanto sia ancora variegato il clima italiano.

