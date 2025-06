Meteo Canada: Vancouver senza pioggia da 15 giorni, rischio incendi elevato

MeteoWeb

Vancouver, una delle città canadesi generalmente più piovose, sta vivendo un giugno 2025 da record negativo. Nei primi quindici giorni del mese, non è caduta nemmeno una goccia di pioggia. Un dato che da solo racconta molto, soprattutto se confrontato con la media climatica di giugno, che si aggira tra i 49 e i 56 mm distribuiti su circa 8-10 giorni di precipitazioni.

La portata dell’evento è tale da collocarlo tra i più rari mai registrati: secondo i dati storici, solo in tre occasioni dal 1937 Vancouver ha sperimentato una prima metà di giugno completamente priva di piogge, precisamente nel 1967, 1969 e 2009. Una statistica che sottolinea quanto l’attuale anomalia sia un campanello d’allarme climatico di grande rilevanza.

Siccità in rapido peggioramento: il suolo è già al limite

La situazione attuale non è un fulmine a ciel sereno, ma il risultato di una tendenza negativa prolungata nei mesi precedenti. Già in aprile e maggio, Vancouver aveva registrato precipitazioni inferiori alla media: rispettivamente solo l’82% e il 97% dei valori normali. Il mese di giugno, con il suo secco assoluto, non fa che aggravare uno scenario già critico.

Le conseguenze più evidenti si vedono nei livelli di umidità del suolo e nella tensione idrica degli ecosistemi forestali che circondano l’area urbana. Molti esperti parlano di un deterioramento accelerato della resilienza ambientale della British Columbia, con effetti che potrebbero protrarsi per tutta l’estate se il trend non si invertirà a breve.

Rischio incendi in crescita: stagione 2025 già sotto osservazione

Con il suolo secco e i boschi già stressati dalla mancanza di pioggia, il rischio di incendi boschivi è ora elevatissimo. Le autorità locali temono che il 2025 possa essere ricordato come una delle stagioni di incendi più intense degli ultimi decenni in Canada, in particolare nella regione sud-occidentale della British Columbia.

Il calore latente nei sottoboschi e l’assenza di precipitazioni creano le condizioni ideali per l’innesco e la rapida propagazione di roghi anche da piccole scintille, sia naturali che antropiche. La situazione è considerata ad alto rischio, anche perché il modello climatico attuale mostra un persistente dominio di alta pressione sull’intera regione costiera del Pacifico canadese.

Le previsioni: solo flebili speranze di pioggia

Le previsioni a breve termine non offrono conforto. Solo una debole possibilità di pioggia è attesa nella notte tra giovedì e venerdì, ma le probabilità restano molto basse e localizzate. Il resto della settimana continuerà a essere dominato da condizioni anticicloniche stabili e asciutte, che riducono ulteriormente le chance di un recupero immediato della normalità idrica.

I climatologi suggeriscono che, se non interverranno fronti perturbati consistenti nei prossimi 10-15 giorni, il mese di giugno potrebbe chiudersi come il più secco degli ultimi 100 anni nella storia climatologica della città.

Temperature sopra la norma: effetto combinato con la siccità

A peggiorare il quadro ci pensano le temperature, che si sono mantenute leggermente superiori alla media con una media di circa 15,8°C nella prima metà del mese. Anche questo aspetto non va sottovalutato, poiché contribuisce a evaporazione più rapida e a un ulteriore stress per vegetazione e riserve idriche.

Una combinazione, quella tra assenza di pioggia e temperature anomale, che amplifica il rischio sistemico e spinge le autorità locali a valutare misure di emergenza, tra cui possibili restrizioni all’uso dell’acqua nei prossimi giorni.

Un segnale che non va ignorato

La situazione di Vancouver a giugno 2025 rappresenta molto più di un’anomalia meteorologica. È un segnale forte del cambiamento climatico in atto, che rende sempre più frequenti eventi estremi, anche in zone storicamente temperate e umide come la costa pacifica canadese.

Con zero millimetri di pioggia nei primi quindici giorni del mese e un rischio incendi in rapida crescita, la città si trova a dover affrontare una realtà nuova e potenzialmente molto pericolosa. Le strategie di adattamento climatico dovranno tener conto di queste dinamiche per prevenire crisi ambientali future.

Vancouver è in allerta, e con lei lo è tutta la British Columbia. L’osservazione costante delle condizioni atmosferiche resta fondamentale per contenere i rischi e garantire sicurezza alle comunità e all’ambiente.