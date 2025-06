Meteo, CAPE alle stelle: arriveranno i temporali, ma da solo non basta per prevedere fenomeni estremi

MeteoWeb

Negli ultimi giorni, molti utenti ci hanno contattato con una domanda ben precisa: il break temporalesco atteso a metà giugno sarà davvero violento? A scatenare il dibattito, i valori eccezionalmente elevati di CAPE previsti sul Nord Italia, spesso associati a scenari potenzialmente severi. Ma attenzione: in meteorologia l’energia disponibile non basta. Servono molti altri ingredienti perché un peggioramento diventi davvero pericoloso.

CAPE elevato: cosa significa davvero?

Il CAPE (Convective Available Potential Energy) misura l’energia potenziale disponibile per la convezione atmosferica. Valori alti indicano un’atmosfera instabile e potenzialmente favorevole allo sviluppo di temporali. Ma questo non significa automaticamente che si formeranno celle violente o nubifragi.

Perché il CAPE da solo non basta

La presenza di CAPE elevato è solo uno dei tasselli del puzzle. Servono anche:

Fattori di innesco : come fronti, convergenze al suolo, riscaldamento solare o getti in quota. Senza questi, l’instabilità resta “sospesa”.

: come fronti, convergenze al suolo, riscaldamento solare o getti in quota. Senza questi, l’instabilità resta “sospesa”. CIN (Convective Inhibition) : è la “cappa” che può impedire lo sviluppo della convezione. Se il CIN è alto, anche con un CAPE notevole l’atmosfera può rimanere calma.

: è la “cappa” che può impedire lo sviluppo della convezione. Se il CIN è alto, anche con un CAPE notevole l’atmosfera può rimanere calma. Distribuzione dei venti e condizioni in quota: fondamentali per favorire lo sviluppo verticale e l’organizzazione dei temporali.

In sintesi: un CAPE alto segnala un potenziale, ma non è garanzia di temporali violenti. È come avere benzina nel serbatoio, ma senza accensione né motore in funzione.

Evoluzione meteo per la prossima settimana: cambiamento da domenica

Nei prossimi giorni, l’Italia vivrà ancora una fase di tempo stabile e temperature anomale, con picchi fino a 10°C sopra la media. Il caldo e il sole domineranno fino a sabato, salvo modesti annuvolamenti diurni sui rilievi.

Domenica: ecco il cambiamento

A partire da domenica 16 giugno, si avvicinerà una depressione atlantica che introdurrà un primo peggioramento a iniziare dal Nord Italia. Le prime ore della giornata vedranno un aumento della nuvolosità, seguito da rovesci sparsi e temporali in estensione anche alle zone di pianura.

Dettaglio delle precipitazioni

Il peggioramento interesserà inizialmente Alpi, Prealpi e pianure del Nord-Ovest, ma nel corso del pomeriggio/sera si estenderà anche al Nord-Est, con possibilità di temporali localmente intensi. Non sono esclusi colpi di vento e locali grandinate, ma si tratterà di fenomeni isolati e non di un evento estremo su scala nazionale.

Al Centro e al Sud, invece, la situazione resterà più tranquilla. Qualche piovasco isolato potrà interessare l’Appennino centrale, ma prevarranno sole e caldo, soprattutto sulle regioni meridionali e sulle isole maggiori.

Lunedì e martedì: perturbazione verso sud

Lunedì 17 il fronte instabile si estenderà verso il Centro e il versante adriatico. Le regioni nord-orientali saranno ancora coinvolte da piogge intermittenti e cieli nuvolosi, mentre al Centro si registrerà un graduale aumento dell’instabilità, con temporali più diffusi tra Marche, Umbria, Abruzzo e Molise.

Martedì 18 giugno, l’instabilità si concentrerà soprattutto al Sud, con piogge persistenti su Puglia e Basilicata e rovesci intermittenti su Campania, Calabria e Sicilia settentrionale. Nel frattempo, al Centro-Nord tornerà il tempo stabile, grazie all’espansione di un nuovo anticiclone subtropicale.

Temperature: flessione temporanea, poi nuovo aumento

Il passaggio della perturbazione comporterà un calo termico temporaneo, più evidente sul versante adriatico. Tuttavia, non si tratta di un crollo: le temperature torneranno a salire già da metà settimana, riportandosi su valori estivi.

Conclusione: attenzione sì, allarmismo no

Il break temporalesco di metà giugno sarà un evento significativo, ma non eccezionale. Alcuni temporali potranno risultare intensi, ma l’evidenza scientifica non supporta scenari catastrofici. Il CAPE elevato è un campanello d’allarme, non una sentenza. Come sempre, la previsione va valutata nel contesto della sinottica generale e dei parametri dinamici e termodinamici.