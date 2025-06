Meteo, celle temporalesche sulla Sardegna centro-orientale: evoluzione e previsioni

MeteoWeb

Nel pomeriggio di oggi, i cieli della Sardegna centrale si stanno animando per effetto di un’instabilità atmosferica localizzata ma ben evidente. Le prime celle temporalesche stanno prendendo forma nelle zone interne della regione, soprattutto lungo il versante centro-orientale, portando rovesci intensi e una vivace attività elettrica.

Si tratta di fenomeni convettivi di natura termica, innescati dal riscaldamento diurno in un contesto ancora marginalmente influenzato da aria più fresca in quota. Localmente, le precipitazioni potrebbero estendersi fino alle fasce costiere orientali, anche se la loro distribuzione sarà molto irregolare.

Temporali pomeridiani: tipici ma da non sottovalutare

Questo tipo di temporali, pur se confinati nelle aree interne, possono risultare insidiosi per via dell’intensità concentrata in pochi minuti e della possibilità di accumuli rapidi di pioggia. In più, la presenza di forti contrasti termici tra mare e terra può favorire la formazione di celle a sviluppo verticale con possibilità di grandine e raffiche di vento improvvise.

Come sempre in questi casi, è opportuno monitorare l’evoluzione radar e satellite in tempo reale, perché il passaggio da condizioni stabili a piogge intense può avvenire in tempi molto rapidi.

La breve pausa prima del ritorno dell’anticiclone africano

Quella odierna si presenta come una finestra instabile di breve durata. Già a partire dalla giornata di domani, le proiezioni modellistiche indicano un nuovo consolidamento dell’anticiclone subtropicale di origine africana, che tornerà a dominare il bacino del Mediterraneo. Questo significa che la Sardegna e gran parte del Centro-Sud torneranno sotto l’influsso di aria molto calda e stabile.

Con l’espansione dell’alta pressione verso nord, la discesa di nuove perturbazioni atlantiche sarà momentaneamente bloccata, limitando le precipitazioni alle zone alpine o al massimo ai confini settentrionali dell’Italia.

Uno strappo in arrivo: metà settimana più instabile al Nord

Tuttavia, i modelli previsionali di medio termine – in particolare ECMWF e GFS – stanno inquadrando un possibile “strappo” nel tessuto anticiclonico proprio a ridosso della metà della settimana. Si tratterebbe di una perturbazione nord-atlantica in grado di superare il blocco e raggiungere il Nord Italia, determinando un peggioramento anche sensibile delle condizioni meteo.

Se confermato, questo impulso porterebbe piogge e temporali diffusi soprattutto su Piemonte, Lombardia, Veneto e settori alpini e prealpini, con possibili estensioni verso le pianure. Al momento, però, il Centro-Sud e le isole maggiori – Sardegna inclusa – resterebbero ai margini di questo cambiamento.

La Sardegna resta sotto osservazione

Per l’isola, quindi, si delinea una situazione meteo dinamica ma ben distinta dal resto del Paese. Dopo i temporali locali di oggi, il contesto tornerà rapidamente stabile e molto caldo. Le temperature riprenderanno a salire già da martedì, con massime che potrebbero nuovamente raggiungere o superare i 35°C in diverse località interne come Oristano, Nuoro e Iglesias.

Lungo le coste, la sensazione di caldo sarà amplificata dall’umidità, soprattutto nei tratti orientali e meridionali dell’isola, dove il mare particolarmente caldo contribuirà ad aumentare il disagio da afa.

Conclusioni: un’estate in bilico tra caldo e instabilità

Quella che stiamo vivendo è un’estate fortemente influenzata dalle fluttuazioni della corrente a getto, che favorisce alternanza tra ondate di caldo africano e brevi incursioni instabili. La giornata odierna in Sardegna è solo un’anteprima di questa dinamica, destinata a proseguire anche nelle prossime settimane.

