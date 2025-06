Meteo e Clima: Fumo dal Canada, sabbia dal Sahara, che aria respiriamo davvero in Italia?

MeteoWeb

Meteo apparentemente stabile e cielo sereno? Attenzione: l’aria che stiamo respirando potrebbe non essere così pulita come sembra. In questi giorni, sopra l’Italia, si sta accumulando una massa invisibile di aerosol atmosferici provenienti da migliaia di chilometri di distanza. Tra fumo degli incendi canadesi e polveri sahariane, una vera e propria “nube globale” sta interessando gran parte dell’Europa centro-meridionale.

L’aria è diversa, sabbia e fumo sopra di noi

Molti cittadini lo percepiscono: il cielo è lattiginoso, il sole appare più debole o velato, l’aria sembra più “pesante”. Eppure, non ci sono allerte in corso né segnali evidenti da terra. Il motivo? Una combinazione anomala di trasporti atmosferici ha convogliato sull’Italia una miscela sospesa di particolato sottile e sabbia desertica, alterando la qualità dell’aria senza che ce ne rendessimo conto visivamente.

Una lunga traversata atmosferica: da Canada e Sahara fino all’Italia

La sabbia sahariana è un fenomeno noto e ciclico, soprattutto in primavera ed estate. Ma negli ultimi mesi, una componente nuova si è aggiunta al mix: il fumo degli incendi boschivi canadesi, alimentati da mesi di siccità e temperature sopra media. Le colonne di fumo, sospinte dai venti in quota, hanno attraversato l’Atlantico e sono state osservate in arrivo sul Mediterraneo centrale grazie alle immagini satellitari NASA e Copernicus.

Le correnti atmosferiche, in particolare quelle da ovest in alta troposfera, hanno permesso a queste particelle di sorvolare l’oceano per oltre 7000 chilometri, mescolandosi con le polveri africane già presenti. Il risultato è una miscela di aerosol lunga vita, in grado di penetrare negli strati più bassi dell’atmosfera e influenzare direttamente la qualità dell’aria che respiriamo.

Non solo polveri: cosa c’è davvero nell’aria che respiriamo

Molte di queste particelle sono invisibili a occhio nudo, ma altamente respirabili. Tra le componenti più presenti si trovano:

PM2.5 e PM10 : polveri sottili e grossolane

: polveri sottili e grossolane Black Carbon : residui di combustione, tipici del fumo boschivo

: residui di combustione, tipici del fumo boschivo Silice e ferro: minerali presenti nella sabbia sahariana

Queste sostanze possono penetrare in profondità nei polmoni e, nei soggetti sensibili, causare problemi respiratori, irritazioni e, in caso di esposizione prolungata, effetti cardiovascolari. Particolarmente esposti sono bambini, anziani e persone con patologie croniche.

Gli effetti invisibili sulla salute e sul clima

Oltre all’impatto diretto sulla salute, questi aerosol contribuiscono anche a modificare il clima locale. Il fumo canadese, ad esempio, può alterare la radiazione solare entrante e raffreddare localmente la superficie terrestre, mentre le polveri sahariane possono agire da nuclei di condensazione e favorire la formazione di temporali intensi.