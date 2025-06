Meteo e Clima, Trentino: a maggio 585 fulmini in meno rispetto a media

MeteoWeb

In Trentino a maggio si sono registrati solo 109 fulmini, rispetto alla media di 694. È quanto emerge dal report mensile di MeteoTrentino: “Maggio 2025 è stato un mese nella media dal punto di vista meteorologico: in questo periodo, salvo eccezioni, le Alpi sono vulnerabili alle perturbazioni atlantiche e le precipitazioni sono piuttosto abbondanti anche in valle. Il giorno con la pioggia più abbondante è stato il 22 maggio, quando sono cadute più di un terzo delle precipitazioni dell’intero mese“, si legge nel report.

