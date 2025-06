Meteo, “Cold blob”: anomalia fredda nell’oceano Atlantico, impatti già visibili sul clima europeo

MeteoWeb

Tra i segnali più preoccupanti del cambiamento climatico in atto, ce n’è uno che appare controintuitivo ma estremamente rilevante: una vasta area dell’Atlantico settentrionale che si sta raffreddando mentre il resto del pianeta si scalda. È il cosiddetto “Cold Blob”, una porzione di oceano tra la Groenlandia e l’Europa caratterizzata da temperature superficiali insolitamente basse. Un’anomalia che, lungi dall’essere un’eccezione locale, potrebbe rappresentare una minaccia silenziosa per il clima europeo.

Un’anomalia fredda nell’oceano che si scalda: cos’è il Cold Blob

In un mondo dove i mari si stanno riscaldando, il Cold Blob emerge come un paradosso climatico: un’area dell’Atlantico subpolare che, negli ultimi decenni, ha mostrato un progressivo raffreddamento. Situato a sud della Groenlandia, questa zona è oggi oggetto di crescente attenzione da parte della comunità scientifica, che la considera un possibile campanello d’allarme dell’indebolimento della Circolazione Meridionale Atlantica (AMOC) — il grande nastro trasportatore oceanico che regola il clima dell’Europa.

Perché l’oceano si raffredda? Le cause dietro il Cold Blob

Il raffreddamento dell’Atlantico settentrionale non è un caso isolato, ma il risultato di una complessa interazione tra dinamiche oceaniche e atmosferiche. Il principale indiziato è il rallentamento dell’AMOC, che comprende la celebre Corrente del Golfo: questo sistema trasporta enormi quantità di acqua calda dai tropici verso nord. Ma se questa corrente si indebolisce, il calore non arriva più come prima nell’Atlantico nordico, favorendo la formazione del Cold Blob.

A complicare il quadro c’è lo scioglimento accelerato della calotta groenlandese, che riversa acqua dolce nell’oceano, riducendone la salinità e ostacolando i moti di sprofondamento delle masse d’acqua fredde e dense, essenziali per alimentare la circolazione profonda. Parallelamente, anche la NAO (Oscillazione Nord Atlantica) contribuisce: una sua fase positiva prolungata rafforza i venti occidentali e altera gli scambi termici tra oceano e atmosfera, bloccando ulteriormente il riscaldamento della superficie marina.

2024–2025: segnali di intensificazione del Cold Blob

Negli ultimi mesi, le rilevazioni satellitari e oceanografiche hanno segnalato un rafforzamento dell’anomalia fredda. Le temperature superficiali in alcune aree a sud della Groenlandia sono risultate inferiori di diversi gradi rispetto alle medie stagionali. Il raffreddamento non si limita al cuore del Cold Blob, ma si estende lungo la Corrente del Golfo e in direzione delle aree di sviluppo degli uragani atlantici, indicando una ridistribuzione su larga scala del calore oceanico.

Clima europeo sotto influenza: gli impatti concreti

La presenza del Cold Blob modifica le traiettorie delle tempeste atlantiche, rinforzando i gradienti termici tra l’aria polare e le masse d’aria calda subtropicale. Questo meccanismo può intensificare la tempestosità invernale sull’Europa, con episodi di maltempo più violenti e frequenti. Ma non è tutto: uno studio approfondito degli ultimi 40 anni mostra che le estati più calde in Europa sono state precedute da periodi con forte afflusso di acqua dolce nell’Atlantico nordico, segnalando un potenziale collegamento tra il Cold Blob e le ondate di calore.

Rischio di inverni molto più freddi se l’AMOC collassa

Le simulazioni modellistiche più recenti sono chiare: se l’AMOC dovesse collassare, il clima europeo potrebbe raffreddarsi in modo drastico, nonostante il riscaldamento globale. Alcuni scenari prevedono inverni più freddi di 10–30°C in aree dell’Europa nord-occidentale. Questo implicherebbe un ritorno di ondate di gelo estreme, una maggiore copertura di ghiaccio marino e una crescente instabilità nei pattern stagionali.

Il Cold Blob come segnale precoce: serve vigilanza scientifica

Secondo molti climatologi, la persistenza e l’ampliamento del Cold Blob sono indizi forti dell’indebolimento dell’AMOC. Un processo che potrebbe procedere più rapidamente del previsto. Le conseguenze non si limitano alla temperatura: sono in gioco cambiamenti nei regimi di precipitazione, nella forza delle tempeste e nella frequenza degli eventi estremi.

Tra incertezza e consenso: cosa ci dice la scienza oggi

Nonostante le incertezze sul ruolo dei diversi fattori, la comunità scientifica concorda su un punto: il Cold Blob è un segnale di rottura nel fragile equilibrio climatico dell’Atlantico. Se le tendenze attuali dovessero proseguire, l’Europa potrebbe affrontare un futuro caratterizzato da estati torride e inverni glaciali, con conseguenze rilevanti su agricoltura, energia e sistemi di allerta meteorologica.