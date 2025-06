Meteo estremo nel Corno d’Africa: minime a 37°C e massime a 47°C a Gibuti nel mar Rosso

MeteoWeb

Un’ondata di caldo estremo ha investito la Repubblica di Gibuti in questi ultimi giorni, portando con sé temperature eccezionalmente elevate sia durante il giorno che nel cuore della notte. La capitale e le zone interne del Paese hanno registrato valori prossimi o addirittura superiori ai limiti storici, confermando ancora una volta la fragilità delle regioni tropicali-aride di fronte all’intensificarsi degli eventi meteorologici estremi.

Notti tropicali estreme: 37°C di minima a Gibuti città

Uno dei dati più impressionanti riguarda la temperatura minima registrata nella capitale Gibuti, dove nella notte si sono toccati i 37°C. Un valore che rende difficoltoso non solo il riposo, ma anche il raffreddamento naturale delle abitazioni e delle infrastrutture urbane. In un contesto climatico già critico, il mancato calo termico notturno aggrava l’impatto fisiologico sulle persone, soprattutto quelle più vulnerabili come anziani, bambini e malati cronici.

Per confronto, le temperature minime medie di giugno nella capitale si aggirano attorno ai 29°C. Un salto di 8 gradi rispetto alla norma rappresenta un’anomalia termica significativa e un indicatore evidente dell’intensità dell’ondata di calore.

Temperature massime vicine al record storico

Durante il giorno, la colonnina di mercurio ha raggiunto i 47°C all’aeroporto internazionale di Gibuti, sfiorando di soli 0,3°C il record assoluto per la località, fissato a 47,3°C. Si tratta di un valore impressionante, soprattutto se si considera che la media delle massime di giugno si attesta attorno ai 39°C. In pratica, la città ha vissuto giornate più calde di circa 8°C rispetto alla climatologia del periodo, un dato che sottolinea la gravità dell’evento.

Lago Assal: l’inferno climatico dell’entroterra

Se la situazione nelle aree urbane è stata eccezionale, quella nelle zone interne ha raggiunto livelli quasi inimmaginabili. Nell’area del Lago Assal, una depressione naturale situata a 155 metri sotto il livello del mare – il punto più basso dell’Africa – si sono registrate temperature vicine ai 50°C. In questa zona desertica, che già in condizioni normali è tra le più calde del pianeta, si stima che i valori percepiti abbiano sfiorato i 56-57°C, complice anche l’umidità relativa presente in alcune ore della giornata.

Questi livelli estremi pongono seri problemi alla vivibilità ambientale e rappresentano una sfida concreta per chi abita, lavora o si muove in queste regioni durante l’estate.

Contesto climatico: perché Gibuti è tra i luoghi più caldi del mondo

La Repubblica di Gibuti è situata in una delle fasce climatiche più aride e torride del pianeta. Il clima locale è classificato come desertico caldo, caratterizzato da precipitazioni molto scarse e temperature elevate per gran parte dell’anno. Nei mesi tra maggio e agosto, le massime si collocano abitualmente tra i 35 e i 49°C, con punte che possono superare i 50°C in particolare nelle aree interne e a bassa altitudine come il Lago Assal.

Giugno è il mese statisticamente più caldo per la capitale e la costa: ciò rende ancora più straordinaria l’ondata di calore del 2025, che ha amplificato una condizione climatica già estrema in partenza.

Impatto su popolazione e infrastrutture

Un evento di tale portata ha messo sotto pressione sia la popolazione locale sia le infrastrutture. La mancanza di un abbassamento notturno delle temperature ha contribuito all’accumulo di calore, rendendo inefficaci i normali meccanismi di termoregolazione umana e mettendo a rischio la salute pubblica. Il caldo notturno, in particolare, è considerato un fattore aggravante nei casi di colpo di calore e disidratazione.

Inoltre, l’aumento della domanda di energia elettrica per il raffrescamento, unito alla scarsità di risorse idriche, ha complicato la gestione delle risorse nei centri abitati, evidenziando i limiti delle infrastrutture in un contesto climatico sempre più stressato.

Conclusioni: un segnale inequivocabile dal clima estremo

L’ondata di caldo che ha colpito Gibuti nel giugno 2025 si inserisce nel quadro più ampio del riscaldamento globale e della maggiore frequenza di eventi meteorologici estremi. Le temperature notturne record, i picchi di calore diurni e le condizioni insostenibili registrate anche in zone come il Lago Assal rappresentano un monito per tutto il Corno d’Africa e non solo.

Gibuti, già noto per essere uno dei luoghi più caldi del mondo, ha vissuto uno degli episodi meteo più estremi della sua storia. Un evento che sottolinea l’urgenza di strategie di adattamento climatico anche nelle regioni meno raccontate, ma sempre più colpite dagli effetti della crisi climatica globale.