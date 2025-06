Meteo, Corrente a getto e anomalie oceaniche frenano il caldo africano: entra in scena l’anticiclone delle Azzorre

MeteoWeb

La stagione estiva 2025 sta lanciando con un segnale chiaro: l’Anticiclone delle Azzorre vuole tornare a giocare un ruolo determinante nello scacchiere europeo. Dopo anni dominati dal caldo opprimente di matrice africana, che ha spesso portato temperature record e ondate di calore persistenti, lo scenario barico di queste settimane mostra un’evoluzione differente, con risvolti importanti anche per l’Italia.

Alta pressione atlantica in espansione: che cosa sta accadendo

Negli ultimi giorni, le analisi sinottiche evidenziano un rafforzamento dell’alta pressione delle Azzorre, con valori barici al suolo che hanno superato i 1030 hPa tra le Isole Britanniche e la Francia. Questa struttura, estendendosi verso l’Europa occidentale, crea una sorta di “scudo” che impedisce l’espansione diretta dell’anticiclone africano verso nord. Al tempo stesso, consente l’afflusso di aria più fresca in quota verso il Mediterraneo centrale, generando maggiore instabilità e attenuando i picchi di caldo estremo al Centro-Nord Italia.

Il ruolo delle anomalie oceaniche e della corrente a getto

Un elemento chiave nella lettura di questa configurazione è rappresentato dalle anomalie termiche superficiali degli oceani. Le acque dell’oceano Atlantico mostrano segnali di riscaldamento precoce, che si riflettono in una modifica nella disposizione della corrente a getto polare. Il getto, meno ondulato e più teso da ovest verso est, favorisce il mantenimento di un pattern più stabile sull’Europa occidentale, consolidando la presenza dell’Anticiclone delle Azzorre e ostacolando l’ingresso dell’aria subtropicale verso le medie latitudini.

Questo assetto limita la risalita di aria rovente dal Nord Africa, soprattutto sulle regioni settentrionali italiane, dove il caldo si mantiene più contenuto rispetto agli anni precedenti. Il gradiente meridionale di temperatura, cioè la differenza tra le masse d’aria subtropicali e quelle più fresche in quota, resta comunque marcato e può dare origine a fasi instabili pomeridiane, con temporali anche intensi.

Previsioni: caldo sì, ma con meno eccessi

Le proiezioni per giugno 2025 confermano un’anomalia termica positiva su buona parte della penisola, ma senza i picchi estremi registrati negli ultimi anni. In particolare, il Centro-Nord dovrebbe beneficiare della maggiore influenza atlantica, con un clima estivo caldo ma meno opprimente. Le temperature resteranno sopra la media del periodo, ma con episodi più frequenti di rinfrescate temporanee legate al passaggio di gocce fredde in quota.

Al contrario, il Sud Italia e le Isole Maggiori saranno più esposte alle intrusioni subtropicali, specie in presenza di onde calde brevi ma intense. In queste aree, non si possono escludere fasi di caldo severo e persistente, soprattutto tra la seconda metà di giugno e il mese di luglio, quando il gradiente termico nord-sud tornerà ad accentuarsi.

Temporali pomeridiani e instabilità in agguato

L’interazione tra il substrato caldo al suolo e l’ingresso di aria più fresca in quota favorirà la formazione di temporali di calore, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali. Le zone più esposte saranno i rilievi appenninici, le Alpi e le aree interne del Centro Italia. In presenza di elevata umidità e instabilità latente, questi fenomeni potranno essere anche violenti, con rischio di grandinate e nubifragi localizzati.

Siccità al Sud: un rischio concreto

Se al Nord e parte del Centro le piogge irregolari e i temporali potranno portare benefici temporanei al bilancio idrico, il Sud e le isole potrebbero affrontare periodi prolungati di siccità. La scarsità di precipitazioni estive, unita alle alte temperature, rischia di aggravare il deficit idrico già presente in alcune regioni, con effetti potenzialmente gravi su agricoltura, risorse idriche e incendi boschivi.

Uno scenario più temperato: estate calda ma più vivibile

In definitiva, l’estate 2025 sembra prendere una direzione diversa rispetto agli ultimi anni. Il ritorno in scena dell’Anticiclone delle Azzorre potrebbe agire da “regolatore atmosferico”, smorzando gli eccessi e riportando una maggiore variabilità climatica soprattutto al Centro-Nord. Non mancheranno ondate di calore, ma la loro intensità e durata potrebbero risultare attenuate, a vantaggio di un’estate sì calda, ma meno estenuante.

Conclusioni: l’Anticiclone delle Azzorre può fare la differenza

Con una disposizione barica più bilanciata e un supporto delle anomalie oceaniche favorevoli, l’alta pressione atlantica sta creando i presupposti per un’estate più gestibile, almeno nelle regioni centro-settentrionali italiane. Resta invece alta l’attenzione per il Sud e le isole, dove il caldo africano potrebbe comunque colpire con maggiore veemenza. Ma la chiave della stagione sarà proprio questa: la coesistenza di due “anime” climatiche, sospese tra freschezza atlantica e calore sahariano.

