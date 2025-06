Meteo, cosa sono quelle spettacolari nubi comparse su Alpi e Appennini in questi giorni

MeteoWeb

Negli ultimi giorni in molti hanno alzato lo sguardo verso il cielo, sorpresi da strane formazioni nuvolose simili a dischi volanti sospesi nell’aria. Niente panico: non si tratta di avvistamenti alieni, ma di uno dei fenomeni più affascinanti dell’atmosfera terrestre. Stiamo parlando delle nubi lenticolari, spettacolari “lenti” sospese nel cielo, sempre più frequenti in determinate condizioni meteo.

Che cosa sono le nubi lenticolari e perché sembrano UFO

Scientificamente note come Altocumulus lenticularis, queste nubi si distinguono per la loro forma regolare, liscia e arrotondata, spesso disposta in strati sovrapposti come una pila di piatti. È proprio questo aspetto a renderle facilmente scambiabili per oggetti volanti non identificati, soprattutto quando illuminate dal sole radente.

La loro formazione è legata a un fenomeno chiamato onda orografica: quando una massa d’aria umida incontra un ostacolo montuoso, è costretta a salire, raffreddarsi e condensarsi. Se l’atmosfera è sufficientemente stabile, questa ondulazione dell’aria genera una serie di “creste” e “valli” invisibili in quota. Nelle creste, l’aria si raffredda e può dare origine a nubi lenticolari; nelle valli, l’aria discende e la nube si dissolve.

Dove e quando si formano queste nubi in Italia

Le nubi lenticolari non si formano ovunque e in qualunque momento. Sono necessarie alcune condizioni ben precise, tra cui:

Presenza di montagne : Alpi, Appennini, Etna e rilievi isolati come l’Aspromonte sono i luoghi ideali per la loro formazione.

: Alpi, Appennini, Etna e rilievi isolati come l’Aspromonte sono i luoghi ideali per la loro formazione. Venti forti e perpendicolari ai rilievi : In genere si tratta di venti da ovest o sud-ovest che si intensificano con l’altitudine.

: In genere si tratta di venti da ovest o sud-ovest che si intensificano con l’altitudine. Stabilità atmosferica : Una struttura atmosferica stabile è essenziale per mantenere le onde orografiche e la forma delle nubi.

: Una struttura atmosferica stabile è essenziale per mantenere le onde orografiche e la forma delle nubi. Umidità sufficiente in quota: Serve una quantità d’umidità adeguata per permettere la condensazione, ma non troppa da generare piogge.

In Italia, queste condizioni si verificano soprattutto nei pressi delle grandi catene montuose e durante il passaggio di correnti in quota da ovest. I momenti migliori per osservare le nubi lenticolari sono l’alba e il tramonto, quando i colori caldi del sole basso tingono queste formazioni di rosso, arancio o rosa, regalando scenari mozzafiato.

Le nubi lenticolari indicano un cambiamento del tempo?

Pur non portando direttamente precipitazioni, la presenza di nubi lenticolari può essere un indizio di turbolenza in quota — un’informazione fondamentale per l’aviazione. Inoltre, in alcuni casi possono anticipare un cambio delle condizioni meteorologiche, come l’arrivo di un fronte perturbato nei giorni successivi.

Curiosità e miti da sfatare

Non sono un fenomeno raro, ma nemmeno quotidiano: la loro comparsa dipende da combinazioni atmosferiche molto specifiche.

Le nubi lenticolari sono totalmente naturali e non hanno nulla a che vedere con fenomeni paranormali o UFO.

sono e non hanno nulla a che vedere con fenomeni paranormali o UFO. Sono spesso immortalate dai fotografi per la loro estetica unica, che le rende tra le nubi più fotogeniche del cielo.

Uno spettacolo naturale da non perdere

Le nubi lenticolari rappresentano una delle manifestazioni più affascinanti dell’interazione tra atmosfera e orografia. La loro formazione richiede un preciso equilibrio di elementi — vento, rilievi, stabilità e umidità — e per questo sono sempre accolte con stupore da chi ha la fortuna di osservarle. Un motivo in più per alzare gli occhi al cielo, soprattutto in prossimità delle montagne, e lasciarsi sorprendere dalla bellezza della meteorologia.