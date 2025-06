Meteo, dai 40°C alle alluvioni lampo: quando si può parlare di eventi estremi?

MeteoWeb

Negli ultimi anni, parlare di eventi meteo estremi è diventata quasi una routine. Ma che cosa significa davvero “evento estremo”? E siamo sicuri di utilizzarlo nel modo corretto? La risposta non è scontata, e la scienza del clima ha fatto passi avanti significativi nel distinguere tra ciò che è semplicemente intenso e ciò che, invece, è effettivamente raro, anomalo e pericoloso.

Eventi intensi o estremi? Una differenza fondamentale

È facile confondere un evento meteorologico intenso con uno estremo. Una pioggia abbondante, un temporale violento, una giornata afosa: sono tutti fenomeni che possono avere un impatto concreto sulle nostre vite, ma non sempre rientrano nella categoria degli “estremi”.

La vera differenza la fa la frequenza e la rarità rispetto alla climatologia storica del luogo. Per esempio, una pioggia di 50 mm in 24 ore può essere considerata intensa, ma non estrema in molte zone italiane. Tuttavia, se quei 50 mm cadono in un’ora, o se si superano i 200 mm in un giorno, allora ci troviamo di fronte a un evento potenzialmente estremo, specie se si verifica in aree dove questi valori sono statisticamente molto rari.

La definizione scientifica secondo l’IPCC

Il Gruppo Intergovernativo sul Cambiamento Climatico (IPCC) distingue tra eventi meteorologici estremi, ossia fenomeni rari in uno specifico luogo e periodo dell’anno, ed eventi climatici estremi, ovvero una serie di episodi estremi ripetuti e prolungati nel tempo, come un’intera stagione dominata da caldo eccezionale o piogge incessanti.

Un aspetto cruciale è che non esistono soglie fisse per determinare quando un evento diventa estremo: tutto dipende dalla climatologia locale. In Italia, ad esempio, i 40°C sono considerati estremi nel Centro-Nord, mentre temperature inferiori a -10°C lo sono per molte aree del Nord durante l’inverno.

Quando i numeri parlano: la statistica dell’estremo

Dal punto di vista statistico, un evento meteorologico si considera “estremo” quando supera il 90° percentile dei dati storici: in altre parole, è tra il 10% degli eventi più rari registrati. Gli eventi eccezionali, ancora più rari, superano il 95° o addirittura il 99° percentile: sono veri e propri outlier, così inusuali da rappresentare una sfida per qualsiasi sistema di prevenzione o adattamento.

Il ruolo del cambiamento climatico: frequenza e intensità in aumento

Fino a pochi anni fa, molti climatologi evitavano di collegare eventi estremi specifici al cambiamento climatico. Oggi, però, le prove sono sempre più chiare: l’aumento delle temperature globali sta modificando le probabilità e l’intensità di questi eventi.

Le ondate di calore, per esempio, non solo sono diventate più frequenti in tutta Europa, ma anche più lunghe e più gravi. Lo dimostra l’estate del 2022, un caso emblematico in cui la componente climatica ha giocato un ruolo determinante nell’amplificare un caldo già estremo.

Anche per le precipitazioni violente si osserva una tendenza preoccupante: episodi brevi ma molto intensi, capaci di scaricare in poche ore l’acqua di un intero mese, stanno diventando sempre più comuni, specie nel bacino del Mediterraneo.

Emilia-Romagna: da eventi rari a nuova normalità?

Uno dei casi più emblematici di questa trasformazione è quello dell’Emilia-Romagna. In appena 18 mesi, tra il 2023 e il 2025, la regione è stata colpita da tre alluvioni devastanti, con record di pioggia battuti più volte. La frequenza e l’intensità di questi episodi fanno riflettere: ciò che fino a pochi anni fa era considerato “estremo”, oggi potrebbe rappresentare una nuova normalità climatica.

Perché il caldo è più facile da misurare rispetto alla pioggia

Da un punto di vista scientifico, rilevare l’aumento delle temperature estreme è più semplice rispetto alle precipitazioni estreme. I dati termici sono più stabili, confrontabili e misurabili. Al contrario, le piogge sono molto più variabili nello spazio e nel tempo, rendendo più difficile individuare tendenze certe.

Tuttavia, anche qui la fisica ci aiuta: un’atmosfera più calda trattiene più umidità. Ogni grado in più di temperatura consente all’aria di trattenere circa il 7% di acqua in più, creando le condizioni ideali per rovesci improvvisi e alluvioni lampo.

L’allarme negli USA: la questione della trasparenza dei dati

Nel frattempo, negli Stati Uniti, è esplosa la polemica: la NOAA ha interrotto l’aggiornamento del database dei disastri climatici miliardari, rendendo più difficile valutare l’impatto economico degli eventi estremi. Una decisione che ha sollevato critiche tra esperti, cittadini e amministratori locali, per il timore che si stia oscurando una parte fondamentale della realtà climatica in atto.

In risposta, numerosi ricercatori hanno iniziato a salvare e condividere i dati già raccolti, per evitare che queste informazioni preziose vadano perdute.

Adattarsi a un clima che cambia: la sfida della nostra generazione

Se da un lato è fondamentale limitare le emissioni di gas serra per contenere l’innalzamento delle temperature a lungo termine, dall’altro è urgente potenziare i sistemi di adattamento. Significa migliorare le infrastrutture, rafforzare i sistemi di allerta, aggiornare i piani urbanistici e idrogeologici, formare le comunità a gestire meglio i rischi.