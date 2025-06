Meteo, dinamiche orografiche e CAPE elevato: ecco perché in 4 ore in Piemonte è caduta la pioggia di un mese

MeteoWeb

Il Piemonte ha vissuto un nuovo episodio estremo nella giornata di sabato 21 giugno 2025, quando un fronte temporalesco di origine atlantica, alimentato da aria fredda in quota, ha attraversato la regione da nord a sud portando piogge torrenziali, grandinate e raffiche di vento intense. I temporali, ampiamente previsti dai principali centri di calcolo meteorologico, hanno colpito con particolare violenza il settore nord-orientale e il basso Piemonte, provocando disagi e danni localizzati.

Sabato bollente, poi l’arrivo del fronte freddo: temporali violenti tra tardo pomeriggio e sera

La giornata di sabato è iniziata sotto il segno del caldo afoso, con temperature massime comprese tra i 30 e i 33°C su molte località di pianura. Ma già dal pomeriggio, l’ingresso di un nucleo instabile in quota ha innescato la formazione di celle temporalesche prima sui rilievi del Verbano-Cusio-Ossola, Vercellese e Biellese, per poi propagarsi verso le pianure del Canavese e le colline del Monferrato.

Tra il tardo pomeriggio e la sera si è assistito a una vera e propria escalation dell’instabilità, con lo sviluppo di sistemi temporaleschi intensi accompagnati da raffiche di vento tra 70 e 90 km/h, forti rovesci e grandinate che hanno interessato diversi comuni, specialmente nel Biellese e nella Valsesia, dove i chicchi hanno raggiunto anche 5 cm di diametro.

Accumuli pluviometrici eccezionali: fino a 90 mm di pioggia

Particolarmente rilevanti i dati relativi alle precipitazioni. In alcune aree del Monferrato e del Piemonte orientale si sono registrati accumuli fino a 70 mm, con picchi locali superiori ai 90 mm, che hanno causato allagamenti stradali, smottamenti e difficoltà nella circolazione. Colpiti anche i settori meridionali del Cuneese, dove si sono verificate precipitazioni intense, seppur più isolate.

Il mix tra vento forte, grandine e piogge torrenziali ha comportato anche interruzioni temporanee della corrente elettrica e interventi della protezione civile, in particolare nelle aree periurbane tra Biella, Cossato e Gattinara.

Schiarite domenicali e nuovo aumento termico in arrivo

A partire da domenica 22 giugno, il meteo sul Piemonte è destinato a migliorare rapidamente, con il progressivo allontanamento della struttura depressionaria verso sud e la rimonta di un campo di alta pressione subtropicale che porterà tempo stabile e soleggiato. Le schiarite domineranno gran parte della giornata, con la sola eccezione di qualche residuo acquazzone pomeridiano sulle Alpi cuneesi.

L’ultima settimana di giugno vedrà quindi un progressivo rinforzo dell’estate, con temperature di nuovo in aumento, specialmente in vista del prossimo weekend. Tuttavia, la presenza di aria umida nei bassi strati potrebbe favorire lo sviluppo di temporali di calore, in particolare nel pomeriggio-sera di lunedì, mercoledì e probabilmente anche giovedì.

Possibili nuovi temporali in pianura a metà settimana

Le regioni settentrionali del Piemonte e le aree a ridosso del Po potrebbero essere interessate da temporali in sconfinamento dai rilievi alpini. Si tratterebbe di fenomeni localizzati, tipici della stagione estiva, che non comprometteranno la prevalente stabilità atmosferica, ma che potrebbero comunque essere intensi laddove si svilupperanno.

Meteo in evoluzione, ma estate pronta a riprendersi la scena

Dopo il forte passaggio temporalesco del 21 giugno, il Piemonte si avvia verso una fase estiva più stabile, ma con possibili intermezzi temporaleschi pomeridiani legati al riscaldamento diurno e alla presenza di umidità residua. Il ritorno del caldo intenso è ormai imminente, ma questa volta sarà accompagnato da una maggiore variabilità meteo, soprattutto sulle aree alpine e prealpine.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.