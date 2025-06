Meteo, “Dust Devil” a Foggia: quando l’aria calda genera spettacolari vortici di sabbia

MeteoWeb

Con l’arrivo dell’anticiclone africano e il ritorno del caldo intenso sull’Italia, in alcune aree del Sud iniziano a comparire fenomeni atmosferici curiosi e spesso sottovalutati, ma estremamente affascinanti. Tra questi, i cosiddetti “dust devil”, noti anche come “diavoli di sabbia”, stanno attirando l’attenzione di appassionati e osservatori meteo, in particolare nelle zone interne e pianeggianti della Puglia, come il Tavoliere.

Cosa sono i dust devil: vortici spontanei in giornate torride

Un dust devil è un piccolo vortice d’aria che si forma in condizioni di tempo stabile e soleggiato, quando una bolla di aria calda situata a ridosso del terreno inizia a salire rapidamente verso l’alto. Se sopra di essa è presente uno strato d’aria più fredda in movimento, si può innescare una rotazione verticale che solleva polvere, sabbia e detriti, rendendo visibile la spirale.

Pur somigliando vagamente a un tornado, il dust devil è molto meno pericoloso: ha una potenza limitata, dura in genere pochi minuti e si manifesta a ciel sereno, in assenza di nubi temporalesche o fenomeni violenti. È tipico delle ore più calde del giorno, quando il suolo è saturo di calore e l’irraggiamento solare è al massimo.

Perché si formano soprattutto nel Tavoliere

Il Tavoliere delle Puglie, con la sua orografia piatta, il terreno asciutto e le ampie superfici agricole esposte al sole, rappresenta un ambiente ideale per la comparsa di questi vortici convettivi. Quando il terreno raggiunge temperature molto elevate e l’aria sovrastante resta relativamente calma, è facile che si inneschino i meccanismi alla base di un dust devil.

Questo fenomeno si osserva spesso nel primo pomeriggio, quando le condizioni termiche e dinamiche dell’atmosfera raggiungono un equilibrio perfetto per la formazione di questi piccoli turbini visibili anche da lontano.

Il ruolo dell’anticiclone africano

Sebbene non sia direttamente responsabile della formazione dei dust devil, l’anticiclone africano contribuisce in modo determinante a creare le condizioni favorevoli per la loro comparsa. In particolare:

Favorisce la presenza di cieli sereni e sole intenso per molte ore consecutive;

per molte ore consecutive; Porta aria molto calda e secca che aumenta l’ irraggiamento del suolo e la sua temperatura superficiale ;

che aumenta l’ e la sua ; Induce una situazione di alta pressione stabile che limita la ventilazione orizzontale e consente all’aria calda di accumularsi vicino al suolo;

che limita la e consente all’aria calda di accumularsi vicino al suolo; Favorisce l’aridità del terreno, condizione che facilita il sollevamento di polvere e sabbia.

Tutto ciò crea un ambiente meteorologico “precarico”, in cui basta un leggero squilibrio termico verticale per generare un vortice visibile e persistente, seppur di breve durata.

Un fenomeno spettacolare ma innocuo

A differenza dei tornado o delle trombe d’aria, i dust devil non rappresentano un pericolo concreto per le persone o le strutture, sebbene possano sollevare polvere a sufficienza da creare visibilità ridotta o fastidi temporanei. Nelle campagne, possono spaventare gli animali o sollevare oggetti leggeri, ma la loro azione si esaurisce rapidamente.

La loro presenza, tuttavia, è un chiaro indicatore delle condizioni estreme in corso: terreni aridi, caldo intenso, aria stabile. Tutti elementi che segnalano l’avanzata della stagione calda sotto l’influenza dell’anticiclone subtropicale.

Segnali silenziosi di un’estate sempre più rovente

I dust devil rappresentano un fenomeno affascinante e suggestivo, ma anche un segnale silenzioso di estremi climatici sempre più frequenti. La loro comparsa su vaste aree come il Tavoliere è sintomatica di un clima sempre più caldo, secco e statico, in cui anche i fenomeni minori assumono un significato importante nel racconto dell’estate mediterranea contemporanea.