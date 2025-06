Meteo, effetto Garbino sull’Adriatico: aumento termico prefrontale tra Romagna e Molise nella notte

MeteoWeb

Dopo alcuni giorni caratterizzati da condizioni stabili e temperature superiori alla norma, l’atmosfera sull’Italia sta per cambiare radicalmente. La fase anticiclonica che ha dominato lo scenario meteo si sta progressivamente esaurendo, lasciando spazio all’ingresso di una goccia fredda in discesa dal Nord Europa.

Si tratta, nel linguaggio meteorologico, di un vortice depressionario in quota che si è isolato dalla circolazione principale, una struttura barica che, per sua natura, può determinare fenomeni intensi e localizzati, talvolta imprevedibili nella traiettoria e nella distribuzione dei suoi effetti.

Temporali già in atto al Nord e nel Centro Italia

Le prime avvisaglie del cambiamento si sono già manifestate nelle ultime ore, con lo sviluppo di temporali sparsi su buona parte del Nord Italia e lungo l’Appennino centrale, in particolare tra Lazio e Abruzzo. Questi fenomeni sono solo un’anticipazione di quanto accadrà nelle prossime 24-36 ore.

Il cuore della goccia fredda attraverserà inizialmente le regioni nord-orientali nella giornata di oggi, per poi scivolare rapidamente verso il Centro Italia tra la notte e la giornata di martedì 17 giugno. Sarà proprio questo movimento verso sud a determinare l’attivazione di nuovi sistemi temporaleschi, con piogge localmente intense e instabilità atmosferica marcata su diverse regioni centrali e adriatiche.

Secondo effetto: calo delle temperature e aria più fresca in Adriatico

Tra gli effetti più evidenti del cambiamento in atto, si segnala il progressivo rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali, atteso proprio nella giornata di martedì. Questo flusso più secco e fresco sarà responsabile di un generale calo termico, più marcato lungo il versante adriatico, dove i valori si riporteranno finalmente in linea con le medie stagionali.

L’arrivo di masse d’aria più fresche si tradurrà non solo in un abbassamento delle massime, ma anche in minime notturne meno afose, soprattutto in pianura. Questo ricambio d’aria sarà il primo vero segnale di un’interruzione dell’ondata di caldo africano che ha caratterizzato gran parte della scorsa settimana.

Il paradosso del Libeccio: aumenti termici notturni sull’Adriatico

Un aspetto meteorologico interessante riguarda le temperature minime registrate nella notte tra il 15 e il 16 giugno. Nonostante l’arrivo della goccia fredda, i valori minimi non sono calati ovunque. Mentre il Nord Italia ha visto una diminuzione sensibile delle temperature — complice anche l’effetto rinfrescante delle piogge —, lungo il versante adriatico si è osservato un comportamento opposto.

Da Rimini a Termoli, le temperature notturne sono addirittura aumentate rispetto al giorno precedente. La causa è da ricercare nel rinforzo dei venti di Libeccio, che ha attivato il ben noto Garbino, un vento di caduta che soffia caldo e secco sul lato orientale dell’Appennino. Questo effetto ha determinato un aumento temporaneo delle temperature, soprattutto in pianura e lungo le coste, nonostante l’arrivo di un sistema perturbato in quota.

Prospettive a breve termine: instabilità e clima più mite

Il passaggio della goccia fredda rappresenta un momento di transizione importante nel quadro meteo dell’Italia. Se da un lato porterà temporali e ventilazione sostenuta, dall’altro contribuirà a riequilibrare il profilo termico, riportando le condizioni su valori più consoni alla media climatica di metà giugno.

Le regioni più coinvolte nelle prossime 24 ore saranno quelle del Nord-Est, le zone interne del Centro Italia, e gradualmente le regioni adriatiche, con fenomeni più sporadici ma possibili anche su Sardegna e Sicilia tra mercoledì e giovedì.

Non si tratta di un break duraturo, ma di una pausa rinfrescante che potrebbe rallentare temporaneamente la rimonta dell’anticiclone africano. I modelli numerici a medio termine, tuttavia, non escludono un nuovo impulso caldo da metà settimana in poi, soprattutto al Centro-Sud.

Forti contrasti meteorologici

Quella in atto è una delle tante dinamiche tipiche delle estati moderne, in cui le ondate di calore tendono a essere interrotte da episodi convettivi violenti o ingressi di aria più fresca di matrice atlantica. Fenomeni che non solo determinano forti contrasti meteorologici, ma che contribuiscono a rendere sempre più difficile una lettura lineare dell’evoluzione meteo stagionale.

