Meteo Emilia Romagna, verso un caldo da record: “quasi +40°C” tra 25 giugno e 4 luglio

I prossimi giorni saranno a un passo dai +40°C a Bologna e in Emilia Romagna. A partire già da domani, martedì 24 giugno, e soprattutto nel fine settimana. Insomma, per fine giugno è prevista “una lunga onda di calore prossima ai massimi storici”. È quanto spiega il meteorologo di Arpae Federico Grazzini, pubblicando sui social le previsioni elaborate dall’agenzia ambientale dell’Emilia Romagna. “Al momento ci sono +35°C a Bologna – scrive Grazzini – nei prossimi giorni il calore aumenterà ancora. A partire dal 25 giugno e fino al 4 luglio la temperatura media regionale prevista si allineerà ai precedenti massimi storici del periodo, registrati fra il 2003, 2012 e 2019″.

Il cosiddetto intervallo di confidenza, cioè in sostanza il margine di fluttuazione del valore, “è piuttosto stretto – continua il meteorologo – e anche se non sarà da record, farà comunque caldissimo”. Se invece si realizza “lo scenario peggiore – avverte Grazzini – potremmo anche andare verso i record assoluti, non solo del mese di giugno ma anche di luglio e agosto”. Insomma, “verso il fine settimana veleggiamo almeno verso i 38-39°C“, conclude l’esperto di Arpae.

