Meteo Emilia Romagna, Rimini si infiamma: +35°C grazie al Garbino

Un’ondata di caldo avvolge tutto il Sud Italia in questo primo weekend di giugno, portando temperature decisamente superiori alle medie stagionali. A spingere questo scenario è un vasto promontorio anticiclonico nordafricano che sta guadagnando terreno sul Mediterraneo centrale. Oggi però si registrano temperature elevate anche in Romagna: Rimini ha sfiorato i +35°C con i +34,8°C raggiunti grazie agli effetti dei venti di Garbino, come rende noto la pagina Facebook “Emilia Romagna Meteo”. La temperatura massima media attesa in questo periodo a Rimini è di +24,6°C, quindi la temperatura di oggi è di oltre 10°C sopra la media del periodo. Ma – viene sottolineato – è un fenomeno molto locale dettato dal vento.

