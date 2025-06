Meteo, estate shock in Spagna: a El Granado la temperatura di giugno più alta di sempre

MeteoWeb

Il caldo estremo ha riscritto la storia meteorologica spagnola. Il 28 giugno 2025 resterà impresso negli annali come la giornata in cui la Spagna ha registrato la temperatura più alta di sempre per il mese di giugno. La località protagonista di questo primato assoluto è El Granado, piccolo comune situato nella provincia di Huelva, in Andalusia, dove la colonnina di mercurio ha raggiunto l’impressionante soglia dei +46°C.

Il dato, confermato ufficialmente dall’agenzia meteorologica nazionale spagnola AEMET, segna un punto di svolta nella climatologia del Paese iberico. Mai prima d’ora, dal momento in cui sono iniziate le rilevazioni strumentali, era stata misurata una temperatura così elevata nel mese di giugno. Per comprendere la portata dell’evento, basti pensare che il precedente record risaliva al 1965, quando a Siviglia si toccarono 45,2 °C. Il nuovo primato di El Granado supera quel valore storico di quasi un grado intero, un salto considerevole in termini climatologici.

La giornata del 28 giugno 2025 si inserisce in un contesto di caldo eccezionale che ha colpito buona parte della Penisola Iberica, alimentato da una massiccia avvezione di aria caldissima di origine nordafricana. L’arrivo di masse d’aria subtropicali, combinato con la compressione adiabatica tipica delle aree interne andaluse, ha creato le condizioni perfette per un’escalation termica senza precedenti.

El Granado, pur essendo una località meno conosciuta rispetto alle grandi città spagnole, si è trasformata nell’epicentro di questa ondata di calore estremo. Il record non è stato solo un episodio isolato: in varie aree dell’Andalusia e dell’Extremadura si sono superati i 44-45 °C, con numerosi comuni che hanno registrato le giornate più calde degli ultimi decenni. Questa ondata di calore si distingue non solo per i picchi raggiunti, ma anche per la sua durata e per l’ampiezza del territorio coinvolto.

L’impatto sul tessuto sociale ed economico è stato immediato. Le autorità sanitarie hanno lanciato allerte rosse per le fasce più vulnerabili della popolazione, invitando a limitare le attività all’aperto e a idratarsi frequentemente. Numerosi raccolti, soprattutto quelli sensibili alle alte temperature come olive e frutta, hanno subito danni ingenti. Anche il settore energetico è stato messo sotto pressione a causa del forte incremento della domanda di elettricità per il raffrescamento degli ambienti.

Questa nuova soglia record rappresenta anche un campanello d’allarme per la comunità scientifica e per chi si occupa di pianificazione climatica. Il verificarsi di valori termici così estremi in un mese come giugno, che tradizionalmente funge da anticamera alle grandi ondate di calore estive, lascia intravedere scenari futuri sempre più critici. Gli scienziati sottolineano come tali episodi siano coerenti con il trend di riscaldamento globale, che favorisce l’intensificazione e la frequenza degli eventi estremi.

La conferma ufficiale del dato da parte di AEMET ha avuto eco anche a livello internazionale, con la notizia riportata dai principali media europei e mondiali. Il nuovo primato di El Granado si aggiunge così a una lista sempre più lunga di record di caldo che, anno dopo anno, stanno ridisegnando le mappe climatiche del Mediterraneo e non solo.

La domanda che molti si pongono è: come ci si può preparare a estati sempre più torride? Le strategie di adattamento diventano imprescindibili, a partire dall’adeguamento delle infrastrutture urbane per ridurre l’effetto isola di calore, fino alla riorganizzazione delle attività agricole e alla gestione delle risorse idriche. Parallelamente, la comunicazione corretta e tempestiva delle allerte meteorologiche rappresenta uno strumento fondamentale per mitigare i rischi per la salute pubblica.

Il 28 giugno 2025 non sarà ricordato solo come un giorno di caldo estremo, ma come un simbolo tangibile di come il cambiamento climatico stia già incidendo sulla vita quotidiana e sulle economie locali. Il nuovo record di 46 °C a El Granado non è soltanto un numero, ma un segnale che invita alla riflessione e, soprattutto, all’azione.