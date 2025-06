Meteo estremo in Algeria: piogge torrenziali e fiumi di fango travolgono le province di M’sila e Médéa nel nord del paese

MeteoWeb

Una tempesta di eccezionale violenza ha colpito nelle ultime ore il cuore dell’Algeria settentrionale, travolgendo in particolare le località di Thnia Challalat Al-Adhaoura (provincia di M’sila) e Douar Sakra (provincia di Médéa). I residenti parlano di un evento mai visto prima, con piogge estreme concentrate in poche ore che hanno provocato smottamenti, esondazioni improvvise e un vero e proprio caos idrogeologico in più vallate della regione.

Una notte di pioggia e terrore

La giornata tra l’8 e il 9 giugno è stata segnata da precipitazioni torrenziali che, nel giro di poco tempo, hanno trasformato piccoli torrenti in fiumi di fango e detriti. In particolare nella zona di Shallalat El Adhaoura, l’acqua ha trascinato a valle massi enormi, testimoniando la forza distruttiva dei deflussi superficiali. Si tratta di un fenomeno raro, possibile solo quando la pioggia supera i limiti di assorbimento del terreno già saturo, facendo scorrere l’acqua in superficie con violenza estrema.

Impressionanti le immagini condivise dai residenti: strade spazzate via, frane lungo i pendii, e comunità isolate. In alcune aree si sono verificate frane improvvise che hanno interrotto le comunicazioni tra villaggi. Le autorità sono intervenute per prestare soccorso e verificare la stabilità di numerosi edifici a rischio crollo.

Dinamiche atmosferiche e origini del disastro

Nonostante la presenza dell’anticiclone subtropicale che ha dominato il bacino del Mediterraneo nelle ultime settimane, il territorio algerino è stato recentemente lambito da infiltrazioni d’aria instabile di origine atlantica. Questo tipo di configurazione crea un terreno fertile per eventi di maltempo severo: quando l’aria calda e umida in prossimità del suolo incontra strati più freschi in quota, si generano moti convettivi violenti.

Il contrasto termico, in combinazione con l’effetto orografico esercitato dai rilievi dell’Atlante Telliano, ha innescato lo sviluppo di celle temporalesche autorigeneranti: sistemi convettivi che scaricano piogge intense sempre nella stessa area, aumentando il rischio di alluvioni lampo e smottamenti rapidi.

Una fragilità idrogeologica che diventa emergenza

Le zone montuose e pre-montane dell’Algeria settentrionale presentano elevata vulnerabilità in caso di precipitazioni improvvise e localizzate. Il suolo spesso roccioso o già arido, unito alla pendenza del terreno, favorisce lo scorrimento superficiale dell’acqua piovana, impedendo l’assorbimento e aumentando il potenziale distruttivo.

In contesti del genere, anche brevi temporali possono avere conseguenze devastanti. L’evento registrato tra M’sila e Médéa dimostra quanto le condizioni meteo possono rapidamente sfociare in crisi idrogeologiche gravi, specialmente in aree con infrastrutture fragili o sottodimensionate.

Una sfida climatica crescente

L’intensificazione di fenomeni come questi è coerente con le proiezioni climatiche per il Nord Africa: più caldo atmosferico, più evaporazione e maggiore energia disponibile per alimentare temporali esplosivi. Eventi una volta rari tendono ormai a ripetersi con maggiore frequenza, imponendo una revisione urgente dei piani di adattamento locale.

In questo scenario, risulta sempre più urgente rafforzare i sistemi di allerta precoce e migliorare la gestione territoriale nelle aree a rischio. Le tempeste come quella appena vissuta in Algeria potrebbero non essere più eccezioni, ma anticipazioni di un clima che cambia e che chiede risposte rapide e concrete.