Meteo estremo in Algeria: tempeste, sabbia e rischio alluvioni. Illizi travolta, piogge torrenziali e gravi disagi

Violenti fenomeni temporaleschi stanno flagellando diverse regioni dell’Algeria, con particolare intensità nel sud-est del Paese. La città di Illizi è stata colpita duramente da piogge torrenziali e nubifragi localizzati, che si sono abbattuti per diverse ore causando disagi e allagamenti in più aree urbane.

Nel frattempo, lungo la costa est della provincia di Chlef, la località di Beni Haoua sta affrontando forti rovesci che rischiano di compromettere la stabilità idrogeologica del territorio. L’instabilità atmosferica, alimentata da contrasti termici e convergenze di umidità, continua a favorire la formazione di celle temporalesche attive in espansione da ovest verso est.

Crollo termico sulle regioni settentrionali: massime anche sotto i 25°C

Secondo gli ultimi aggiornamenti, le temperature subiranno un brusco calo nelle regioni settentrionali dell’Algeria nel corso della giornata odierna. Le massime si attesteranno tra i 22°C e i 32°C, a seconda delle aree, segnando un evidente distacco dal caldo torrido dei giorni scorsi.

Restano però delle eccezioni: le aree più interne come Hodh El Melh (Hod El-Messila), Bousaada, il nord di Djelfa e Biskra manterranno valori leggermente più elevati, con punte previste tra 30°C e 36°C.

Nel cuore del deserto resta il caldo africano: fino a 43°C

Più a sud, il caldo estivo persiste nelle oasi e nelle aree desertiche centrali e meridionali. Le regioni della Saoura, del Grande Sud e del centro sahariano continueranno a registrare temperature elevate, comprese tra 35°C e 43°C. Si tratta di valori tipici per la stagione, ma che in combinazione con l’umidità relativa possono accentuare il disagio fisiologico, specie per le popolazioni locali e i viaggiatori.

Venti e sabbia: il deserto si solleva

Un altro elemento di rilievo è rappresentato dai venti sud-occidentali, attivi nel cuore del deserto algerino e fino all’estremo sud. Questi venti caldi e secchi favoriranno il sollevamento di sabbia e pulviscolo, riducendo la visibilità e complicando la circolazione stradale nelle aree più esposte.

Rischio temporali anche in montagna e zone interne

Il tempo resterà instabile anche nelle prossime ore, con la possibilità di nuove formazioni temporalesche sulle aree montuose e interne dell’Algeria. In particolare, le alture dell’Ahaggar e del Tassili potrebbero essere interessate da piogge sparse di debole o moderata intensità.

Attenzione anche alle città più esposte del sud-est: le località di Illizi, Djanet e Ain Amenas potrebbero essere nuovamente colpite da rovesci intensi e isolati, localmente capaci di generare allagamenti lampo nei centri urbani e lungo le arterie stradali secondarie.

Un mix atmosferico esplosivo: caldo, pioggia e sabbia

In sintesi, l’Algeria sta vivendo una fase meteorologica complessa, contraddistinta da forti contrasti termici, instabilità convettiva e venti desertici. L’interazione tra masse d’aria più fresca in discesa da nord e il calore ancora dominante nelle regioni meridionali crea le condizioni ideali per temporali violenti e fenomeni localizzati di grande impatto.