Meteo estremo in Florida: spettacolo di trombe marine multiple a Tampa Bay

Nel corso della giornata di ieri, a Tampa Bay, in Florida, si sono sviluppate diverse trombe marine (waterspout), in alcuni casi anche multiple, offrendo uno spettacolo mozzafiato lungo la costa. Il fenomeno, immortalato da numerosi video e fotografie, ha attirato l’attenzione degli esperti per la particolare dinamica che ha permesso la formazione di più vortici in contemporanea.

Cosa sono le trombe marine?

Le trombe marine sono colonne d’aria in rapida rotazione che si sviluppano sopra superfici d’acqua, spesso assumendo l’aspetto classico di un imbuto che connette il mare a una nube cumuliforme. Possono essere singole o, in alcuni casi, apparire in gruppi ravvicinati, generando uno scenario tanto affascinante quanto potenzialmente pericoloso.

Perché possono formarsi più trombe marine vicine?

La formazione simultanea di più trombe marine è un fenomeno documentato in diverse aree del mondo. Oltre a Tampa Bay, casi simili sono stati osservati anche nei Grandi Laghi statunitensi e lungo le coste dell’Australia. In alcuni episodi si sono registrate fino a nove trombe marine contemporanee.

Il meccanismo alla base di questo fenomeno risiede nella presenza di linee di convergenza, ovvero zone in cui due masse d’aria con caratteristiche diverse (es. aria fresca da terra e aria calda-umida sul mare) si incontrano. Lì si generano vortici orizzontali che, grazie alle correnti ascensionali prodotte da nubi anche non temporalesche, possono essere inclinati verso l’alto e trasformarsi in vortici verticali.

Le caratteristiche delle trombe marine multiple

Serie o famiglie di trombe marine: Possono formarsi in sequenza oppure simultaneamente, legate alla stessa linea di convergenza o alla stessa corrente ascensionale.

Possono formarsi in sequenza oppure simultaneamente, legate alla stessa linea di convergenza o alla stessa corrente ascensionale. Durata e distanza: Generalmente durano dai 5 ai 10 minuti ciascuna, ma in condizioni favorevoli possono essere più persistenti e visibili anche una accanto all’altra .

Generalmente durano dai 5 ai 10 minuti ciascuna, ma in condizioni favorevoli possono essere e visibili anche . Condizioni atmosferiche: Spesso bastano semplici cumuli congesti e un’atmosfera molto instabile e umida, senza la necessità di temporali violenti.

I tre ingredienti chiave

Affinché si sviluppino più trombe marine in contemporanea, sono necessarie tre condizioni fondamentali:

Convergenza tra masse d’aria di diversa origine, che creano una zona di instabilità sopra l’acqua calda.

di diversa origine, che creano una zona di instabilità sopra l’acqua calda. Correnti ascensionali innescate da nubi cumuliformi , anche di modesta intensità.

innescate da , anche di modesta intensità. Ampia superficie marina calda, che fornisce l’energia necessaria per mantenere attivi i vortici.

Un interessante caso di dinamica atmosferica su scala ridotta

Le trombe marine multiple osservate a Tampa Bay non sono solo uno spettacolo naturale, ma rappresentano anche un interessante caso di dinamica atmosferica su scala ridotta. Fenomeni del genere evidenziano quanto l’interazione tra oceano e atmosfera possa dar luogo a eventi affascinanti e imprevedibili, anche in assenza di temporali intensi.