Meteo estremo in Francia: incendi e caldo record, ma ora arrivano violenti temporali

MeteoWeb

Un’ondata di caldo eccezionale ha investito la Francia nelle ultime ore, portando temperature vicine ai 40°C su vaste aree del territorio. Ma l’atmosfera bollente è solo l’inizio: nelle prossime ore è atteso un violento peggioramento con temporali intensi, vento impetuoso e rischio grandinate. L’equilibrio atmosferico è precario, e i modelli evidenziano la possibilità concreta di fenomeni severi tra il tardo pomeriggio e la notte. Ecco cosa sta accadendo e quali aree saranno maggiormente esposte.

Il caldo si è riacceso: picchi fino a 39°C tra Occitania e Rossiglione

Dopo una breve tregua, il caldo estivo è tornato a intensificarsi nella giornata di martedì 24 giugno, alimentato da una risalita d’aria subtropicale proveniente dal Nord Africa. Le temperature hanno raggiunto valori elevatissimi, soprattutto nel Sud del Paese: tra l’Aquitania e la Provenza si sono toccati i 37°C, ma i termometri hanno registrato punte di 38-39°C soprattutto tra l’Aude e il Linguadoca.

Al Nord il caldo è stato più sopportabile, ma comunque in progressiva intensificazione. Mercoledì 25 giugno si conferma come giornata apicale dell’ondata in corso: secondo le previsioni, circa due terzi della Francia vivranno temperature superiori ai 34°C. Le zone più calde? Il Centro, la regione midi-tolosana, l’area di Brive e il Rossiglione, con massime fino a 39°C. Solo le regioni affacciate sulla Manica beneficeranno di temperature più miti e ventilazione atlantica.

Incendi in aumento: a fuoco oltre 25 ettari a Indre

Il caldo non porta solo disagio fisico, ma sta anche alimentando un pericoloso incremento degli incendi boschivi. Il rogo più vasto delle ultime ore ha interessato l’area di La Champenoise, nel dipartimento di Indre. Le fiamme, favorite da vegetazione secca e venti sostenuti, hanno bruciato più di 25 ettari di territorio e richiesto l’intervento di numerosi mezzi e uomini dei pompieri francesi.

Il rischio incendi rimane elevato in tutto il centro-sud del Paese, con condizioni ambientali che potrebbero peggiorare ulteriormente nelle prossime 48 ore.

Break temporalesco imminente: in arrivo grandine e vento oltre 100 km/h

Il caldo estremo che ha dominato le ultime giornate non resterà però senza conseguenze. A partire dal tardo pomeriggio di mercoledì è atteso un repentino cambiamento con l’arrivo di temporali violenti, inizialmente sulla Nuova Aquitania e sul Centro, in successiva estensione a Normandia e Hauts-de-France.

Le condizioni saranno favorevoli alla formazione di sistemi convettivi severi con grandinate di grosse dimensioni, raffiche di vento superiori ai 100 km/h (possibili downburst) e una marcata attività elettrica. Non si escludono nubifragi locali, con possibili criticità idrogeologiche nelle aree urbane e pianeggianti.

Notte agitata: già colpita la costa aquitana, Biarritz con 115 km/h di vento

Già nella notte tra martedì e mercoledì alcune zone della costa atlantica hanno sperimentato l’arrivo dei primi fronti instabili. A Biarritz, le raffiche di vento hanno toccato i 115 km/h, accompagnate da piogge torrenziali che hanno provocato allagamenti e momenti di panico tra i turisti affollati sul litorale.

L’evoluzione prevista per le prossime ore suggerisce un’estensione dei fenomeni verso Nord-Est, con rischio crescente per le regioni più popolate della Francia settentrionale. Le autorità stanno monitorando la situazione con particolare attenzione, e sono già pronte eventuali allerta meteo locali.

Caldo e instabilità, la Francia sotto doppio assedio

La giornata del 25 giugno rappresenta un crocevia atmosferico per la Francia. Da un lato, il caldo record che sta stressando infrastrutture, salute pubblica e ambiente. Dall’altro, l’arrivo di temporali esplosivi che potrebbero scatenare fenomeni meteo pericolosi su un territorio già provato.