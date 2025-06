Meteo, immagini satellitari mozzafiato: l’Europa nella foschia globale tra fumo canadese e polveri sahariane | FOTO

MeteoWeb

Uno scenario insolito ha catturato l’attenzione dei satelliti in Europa stamattina: l’immagine mostra infatti un continente per lo più sereno, ma avvolto da una foschia diffusa e persistente. Questa condizione atmosferica anomala non è causata da nuvole o perturbazioni locali, ma da due fenomeni intercontinentali che stanno convergendo proprio sull’Europa: il fumo degli incendi canadesi e un imminente afflusso di polvere sahariana.

Fumo dal Canada: un viaggio di migliaia di chilometri

La principale causa della foschia attuale è da ricercarsi nelle gigantesche colonne di fumo sprigionate dagli incendi boschivi in Canada, in particolare nelle province di Manitoba e Saskatchewan. Alimentati da venti intensi e una siccità record, questi roghi hanno devastato oltre 20.000 km² di foresta e costretto migliaia di persone all’evacuazione.

Il particolato fine, PM10 e PM2.5, è stato trasportato dai venti in quota attraverso l’Atlantico, arrivando fino all’Europa occidentale e centrale già dall’8 giugno. Le centraline di monitoraggio della qualità dell’aria in Svizzera, Valle d’Aosta e aree alpine hanno segnalato un incremento anomalo delle polveri fini, con valori oltre i limiti di attenzione e visibilità fortemente ridotta in quota.

Analisi lidar e dati satellitari: conferme scientifiche

Le analisi condotte tramite tecnologia lidar (Light Detection and Ranging) hanno rilevato la presenza di strati invisibili di fumo nell’atmosfera, che però non sfuggono agli occhi esperti né alle immagini satellitari multispettrali. I tramonti intensamente arancioni o rossi, l’opacità del cielo e la qualità dell’aria alterata sono solo alcune delle manifestazioni più evidenti di questo fenomeno atmosferico globale.

In arrivo la polvere del Sahara: peggioramento atteso

A complicare ulteriormente la situazione, nelle prossime ore è previsto un afflusso di polvere sahariana, sospinta da venti meridionali legati a un promontorio anticiclonico in espansione sull’Europa. Questa nuova intrusione di aerosol atmosferico interesserà principalmente le regioni alpine e mediterranee, contribuendo a rendere i cieli ancora più torbidi e la visibilità ulteriormente ridotta.

Qualità dell’aria e impatti sulla salute

Sebbene la maggior parte del particolato sia confinata negli strati alti dell’atmosfera, in alcune zone si è osservato un temporaneo peggioramento della qualità dell’aria al suolo, con possibili effetti per le categorie più sensibili: anziani, bambini e persone con patologie respiratorie.

“Molti osservatori attribuiscono la foschia a polvere desertica, ma in realtà è il fumo canadese il responsabile principale. La scena attuale è un esempio concreto di come eventi estremi a migliaia di chilometri possano avere conseguenze dirette anche sull’Europa.”

Conclusione: un’atmosfera globale sempre più interconnessa

L’immagine di oggi ci ricorda quanto il sistema atmosferico sia profondamente interconnesso. Il fumo degli incendi canadesi e la polvere sahariana non sono semplici elementi decorativi del cielo, ma fattori reali che influenzano il nostro quotidiano, dal colore della luce alla qualità dell’aria che respiriamo.