Meteo Francia, allerta arancione: in arrivo temporali devastanti. Grandinate e fino a 80 mm di pioggia in poche ore

Una nuova ondata di maltempo si abbatterà nelle prossime ore sulla Francia centro-orientale, con fenomeni temporaleschi intensi e precipitazioni particolarmente abbondanti. L’allerta arancione diramata da Météo-France per diversi dipartimenti conferma un rischio concreto di alluvioni lampo, grandinate e raffiche di vento nel corso della giornata di mercoledì 4 giugno 2025.

Allerta meteo attiva: Rhône-Alpes e Alta Loira sorvegliati speciali

L’instabilità atmosferica interesserà principalmente le aree orientali del Paese, con temporali violenti in formazione lungo il Massiccio Centrale e in estensione su gran parte della regione Rhône-Alpes. Secondo le previsioni ufficiali, tra le 09:00 e le 19:00 sono attesi rovesci persistenti e intensi su un’ampia porzione di territorio, in particolare:

Est dell’Alta Loira

Sud della Loira e del Rodano

Due terzi occidentali del dipartimento dell’Isère

In queste aree, si stima che le precipitazioni possano raggiungere i 50-70 mm in sole 6 ore, aggravando la situazione idrogeologica già provata da recenti episodi di maltempo. Nel nord dell’Ardèche e della Drôme non si escludono punte fino a 80 mm nello stesso intervallo temporale.

Non solo pioggia: rischio grandine e raffiche improvvise

Oltre alle piogge intense, i sistemi convettivi previsti saranno in grado di produrre fenomeni accessori potenzialmente pericolosi: in particolare, grandine di medie dimensioni e raffiche di vento improvvise potrebbero colpire le aree urbane e rurali, provocando danni a colture, veicoli e infrastrutture leggere.

Estensione del maltempo: dalla Provenza all’Alsazia fino alla Svizzera

Nel corso del pomeriggio, il peggioramento si estenderà rapidamente lungo il versante orientale della Francia, coinvolgendo progressivamente:

Alsazia

Borgogna

Provenza

Giura

L’instabilità raggiungerà la Svizzera in serata, dove si prevedono nuovi temporali ad elevato potenziale, con rischio di ruscellamenti, allagamenti urbani e blackout elettrici legati alla forte attività elettrica atmosferica.

Una giornata ad alto rischio: attenzione agli aggiornamenti locali

La combinazione tra piogge intense, suoli saturi e fenomeni convettivi rende il contesto meteorologico altamente dinamico e imprevedibile. Le autorità raccomandano massima cautela negli spostamenti, in particolare lungo le arterie montane, i sottopassi e le zone fluviali a rischio esondazione.

Chi vive nelle aree interessate è invitato a:

Limitare gli spostamenti non necessari

Non parcheggiare nei pressi di corsi d’acqua o sotto grandi alberi

Seguire gli aggiornamenti ufficiali di Météo-France e dei media locali

Scenario meteo severo da monitorare attentamente

La giornata del 4 giugno 2025 si conferma come una delle più critiche dal punto di vista meteorologico per la Francia centro-orientale. I modelli previsionali suggeriscono la possibilità di evoluzioni improvvise, tipiche dei temporali multicellulari o linee di squall, capaci di innescare vere e proprie situazioni emergenziali in aree vulnerabili.