Meteo Francia: oggi allerta temporali, poi sarà afa e caldo senza tregua

MeteoWeb

La situazione meteo in Francia sta per entrare in una fase di marcato cambiamento, con due elementi contrapposti destinati a susseguirsi in pochi giorni: prima un’ondata di violenti temporali sulle regioni orientali, poi un rapido incremento delle temperature che potrebbe culminare in una vera ondata di calore, soprattutto nel Sud del Paese.

Temporali intensi sull’Est: 14 dipartimenti in allerta

Il pomeriggio e la serata di oggi, domenica, si preannunciano particolarmente turbolenti per ampie aree della Francia orientale. Le previsioni indicano la formazione di sistemi temporaleschi intensi che interesseranno la regione Rodano-Alpi, l’Alsazia e i settori limitrofi.

Secondo le autorità meteorologiche francesi, sono attesi rovesci di forte intensità, con accumuli localizzati tra 30 e 40 mm in un’ora, grandinate, raffiche di vento violente e un’elevata attività elettrica. Non a caso, è stata emessa un’allerta arancione per ben 14 dipartimenti, valida dalle ore 14 fino alle 22 di questa domenica.

Dopo questo episodio temporalesco, è prevista una temporanea tregua meteorologica nel corso della notte, seguita da una breve fase di rinfrescamento che interesserà il Paese tra lunedì e martedì. Ma sarà solo una pausa fugace.

Il ritorno del caldo: da martedì temperature in netta risalita

A partire da martedì, l’attenzione tornerà a concentrarsi sul fronte termico. Le condizioni meteorologiche tenderanno rapidamente a stabilizzarsi, con una progressiva rimonta dell’anticiclone subtropicale che porterà un aumento generalizzato delle temperature. La prima parte della settimana vedrà ancora qualche residua instabilità diurna, specie sui rilievi meridionali, ma la tendenza è chiaramente orientata verso un rafforzamento del caldo estivo.

I modelli numerici confermano che l’ultima decade di giugno sarà dominata da condizioni molto calde, in particolare nel Sud della Francia. Qui, il contesto termico potrebbe essere tale da configurare una vera e propria ondata di calore.

Ondata di calore attesa tra Sud e Nord: rischio picchi fino a 40°C

Secondo gli ultimi aggiornamenti, tra venerdì 20 e lunedì 23 giugno, un nucleo di aria molto calda in risalita dal Nord Africa investirà l’intero bacino mediterraneo, raggiungendo con facilità il Sud della Francia. Le temperature, giorno dopo giorno, si porteranno ben oltre le medie stagionali, con valori compresi tra 30 e 35°C su vaste aree del Paese e picchi fino a 37°C nelle zone interne e lontane dal mare.

Ma l’aspetto più rilevante riguarda la possibile estensione di questa bolla calda anche verso il Nord della Francia, dove nei giorni centrali della prossima settimana potrebbero essere raggiunti i 35°C, con isolati 40°C previsti intorno a lunedì 23 giugno, potenzialmente il picco dell’ondata.

Un’estate che accelera: caldo e instabilità, un binomio esplosivo

Se confermata, questa nuova fase calda arriverebbe dopo una primavera già caratterizzata da una serie di anomalie termiche positive in molte regioni d’Europa. La Francia, come altri Paesi europei, potrebbe quindi affrontare la prima vera ondata di caldo stagionale, con rischi sanitari e ambientali non trascurabili.

Va sottolineato che, come spesso accade in contesti dominati da aria molto calda e umida, anche l’instabilità convettiva potrebbe intensificarsi, soprattutto nelle ore pomeridiane e nelle aree montuose. Pertanto, anche se l’anticiclone porterà condizioni perlopiù stabili e soleggiate, il rischio di temporali violenti non sarà del tutto assente.

Monitoraggio continuo: attenzione alle allerte meteo locali

In scenari come questo, caratterizzati da contrasti termici e transizioni rapide tra fasi instabili e calde, è fondamentale affidarsi a fonti ufficiali e aggiornate. Le allerte meteo di Météo-France saranno un punto di riferimento essenziale nei prossimi giorni, sia per la gestione degli eventi temporaleschi imminenti che per valutare l’intensità dell’ondata di calore in arrivo.

Conclusioni

Il meteo in Francia si prepara a cambiare volto due volte in pochi giorni: prima con temporali intensi sull’Est, poi con un progressivo e importante rialzo termico che potrebbe culminare in un’ondata di calore diffusa. La situazione sarà da monitorare attentamente: tra mappe, modelli e allerte, ciò che appare chiaro è che l’estate 2025 potrebbe accelerare già dalla prossima settimana, e il meteo non farà sconti a nessuno.