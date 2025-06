Meteo Francia, allerta temporali: rischio grandine e forti venti su Alpi e Sud/Est

MeteoWeb

L’atmosfera si fa ancora turbolenta su vasta parte della Francia, con l’arrivo di una nuova fase instabile che, tra venerdì pomeriggio e la notte, porterà piogge, temporali e vento forte su molte regioni del Paese. Il peggioramento è legato all’avanzata di un fronte freddo da ovest, che nelle prossime ore si sposterà rapidamente dalla Vandea e dalla Charente in direzione del Grand Est, coinvolgendo gradualmente gran parte del settore orientale.

Durante il passaggio frontale, si assisterà a un temporaneo aumento delle temperature, soprattutto lungo l’asse che va dai Midi-Pirenei alla Franca Contea. Questo contrasto termico, combinato al forte richiamo di aria umida da sud-ovest, renderà l’atmosfera altamente instabile, favorendo lo sviluppo di temporali anche di forte intensità. I fenomeni più violenti sono attesi tra il Massiccio Centrale e la catena alpina, in particolare sulle regioni dell’Alvernia-Rodano-Alpi, dove non si escludono episodi di grandine, piogge intense e raffiche di vento superiori ai 70-80 km/h.

Alla luce delle ultime analisi, il servizio meteorologico nazionale ha esteso l’allerta arancione per temporali ai dipartimenti di Savoia e Alta Savoia, già interessati da instabilità marcata. L’allerta, che coinvolge anche Ain e Isère, sarà in vigore fino alle 6:00 di sabato mattina, per effetto della persistenza delle condizioni perturbate.

Anche i dipartimenti confinanti, pur non compresi ufficialmente nell’allerta, potrebbero essere colpiti da eventi meteo localmente severi. È il caso di Drôme e Ardèche, dove le condizioni saranno favorevoli alla formazione di celle temporalesche isolate ma potenzialmente pericolose, in grado di scaricare forti rovesci in poco tempo e causare danni da vento o grandine.

Per la giornata di sabato 7 giugno, l’instabilità non accenna a placarsi. Una nuova perturbazione, spinta da correnti atlantiche, raggiungerà le regioni a nord della Loira, accompagnata da un netto rinforzo del vento occidentale. L’inizio del weekend avrà dunque un sapore autunnale nel nord della Francia, con cieli cupi, piogge intermittenti e temperature che faranno fatica a superare i 20 °C.

Più a sud, il tempo si manterrà meno perturbato, ma la presenza di una corrente oceanica mite limiterà la presenza del sole. Le piogge saranno più rare, ma il cielo resterà spesso coperto da nubi stratificate, con scarse schiarite e un clima comunque poco gradevole. Nel pomeriggio, tra il Giura e le Alpi, potranno svilupparsi nuovi temporali a evoluzione diurna, associati a locali intensificazioni del vento.

La situazione resta dunque dinamica e in continua evoluzione. I modelli a breve termine suggeriscono che l’instabilità potrebbe protrarsi almeno fino alla giornata di domenica su parte del nord-est, mentre da ovest inizierà a farsi strada un nuovo cuneo anticiclonico. Per ora, l’attenzione resta alta sul quadrante sud-orientale del Paese, dove il rischio di fenomeni violenti resta concreto.