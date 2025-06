Meteo Francia: caldo record e notti tropicali. Rischio violenti temporali a inizio luglio

MeteoWeb

La Francia si prepara a vivere un inizio di luglio all’insegna di un’ondata di calore tra le più intense e diffuse degli ultimi anni. A partire da lunedì, il caldo estremo conquisterà quasi l’intero Paese, spingendo le temperature ben oltre le medie stagionali e trasformando l’aria in un vero e proprio forno a cielo aperto. Questa fase si preannuncia come un autentico banco di prova per cittadini e infrastrutture, già messe a dura prova da precedenti ondate calde negli ultimi mesi.

Nel dettaglio, lungo la fascia mediterranea, i valori massimi si manterranno stabili su livelli particolarmente elevati, oscillando tra 37 e 40°C. Ma anche nel resto della Francia non si scherza: gran parte delle regioni interne e occidentali dovranno fare i conti con temperature comprese tra 34 e 38°C, con punte localizzate che potrebbero toccare 38-40°C soprattutto nella fascia sud-occidentale. Solo i dipartimenti affacciati sulla Manica e quelli al confine con il Belgio potranno godere di un clima relativamente più mite, con massime sotto i 34°C.

Il picco di questa nuova ondata di calore si registrerà tra martedì e mercoledì. In queste due giornate, la Francia vivrà un’atmosfera rovente sia di giorno che di notte. Le temperature minime, solitamente momento di sollievo notturno, resteranno invece molto elevate, oscillando tra 20 e 24°C e in alcuni casi anche oltre. Le temperature massime saliranno fino a valori eccezionali, compresi tra 36 e 40°C, con picchi estremi che potrebbero sfiorare i 41°C.

Questo caldo persistente non si limiterà a minare il comfort termico, ma porterà conseguenze concrete sulla salute pubblica, favorendo il rischio di colpi di calore, disidratazione e problemi respiratori, soprattutto per le fasce più vulnerabili. Inoltre, la combinazione di elevate temperature minime e massime favorirà la cosiddetta notte tropicale, un fenomeno sempre più frequente e temuto che impedisce al corpo di recuperare durante le ore notturne.

Le previsioni indicano però un possibile cambiamento a partire da mercoledì. Le regioni settentrionali, soprattutto quelle vicine alla Manica e alla costa atlantica, potrebbero avvertire i primi segnali di un calo termico. Giovedì il raffreddamento diventerà più marcato, avanzando da ovest verso est e portando finalmente un po’ di sollievo anche alle aree interne. Entro il fine settimana, l’intero Paese dovrebbe tornare su valori più accettabili, anche se la transizione non sarà priva di sorprese.

Con l’arrivo di aria più fresca in quota, mercoledì 2 luglio sarà una giornata di alta tensione meteo. Una saccatura proveniente dal Nord Europa favorirà l’innesco di temporali intensi, che potrebbero assumere carattere violento o supercellulare, soprattutto tra le regioni centrali e settentrionali, passando per l’Île-de-France. La possibilità di grandinate, forti raffiche di vento e piogge torrenziali sarà concreta, rendendo necessaria la massima attenzione.

Giovedì 3 luglio, l’instabilità si sposterà più a sud e a est, coinvolgendo aree come i Pirenei, il Massiccio Centrale, le Alpi e il Giura. In queste zone, i temporali potranno ancora risultare intensi e localmente pericolosi. Anche durante il fine settimana, ulteriori episodi temporaleschi sembrano probabili, confermando un pattern meteorologico dinamico e potenzialmente insidioso.

L’alternanza tra ondate di calore estreme e improvvisi episodi di maltempo non è un semplice caso. Questo scenario è il risultato di un’atmosfera energizzata, alimentata da mari caldissimi e blocchi anticiclonici persistenti. La disponibilità di umidità e i contrasti termici accentuati creano il mix perfetto per lo sviluppo di eventi meteo estremi, sempre più frequenti e intensi anche in Europa.