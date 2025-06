Meteo Francia, escursione termica clamorosa: da +4°C a +36°C in poche ore, situazione incredibile | DATI

MeteoWeb

Il meteo in Francia cambia volto in pochi giorni: dai valori termici quasi autunnali registrati all’alba del 16 giugno a un’imminente ondata di calore che, nel corso della settimana, potrebbe portare temperature superiori ai 35°C in diverse regioni del Paese. Un contrasto netto che conferma la crescente instabilità delle dinamiche atmosferiche europee, sempre più esposte a estremi termici e variazioni repentine.

Un risveglio da fine settembre: minime crollate sotto i 6°C al Nord

Le prime ore del mattino di domenica 16 giugno hanno regalato ai francesi un’insolita boccata d’aria fresca. Complice l’arrivo di una perturbazione atlantica e l’ingresso di masse d’aria più fredde, molte località del Nord e del Centro hanno registrato temperature minime eccezionalmente basse per il periodo estivo.

Mourmelon-le-Grand (51): 4,8°C

Rueil-la-Gadelière (28): 5,9°C

Ploërdut (56): 6,1°C

Évron (53): 6,2°C

La Fresnaye (72): 6,5°C

Fontainebleau (77): 6,5°C

Reims (51): 6,8°C

Guéret (23): 7,1°C

Romorantin (41): 7,2°C

Charleville-Mézières (08): 7,4°C

Un refrigerio inatteso e per certi versi illusorio.

Ma l’illusione dura poco: l’anticiclone torna a dominare la scena

Il fronte fresco che ha determinato il calo termico è già in fase di esaurimento. A prendere il sopravvento, infatti, sarà nuovamente un vasto campo di alta pressione che si consoliderà sulla Francia e su buona parte dell’Europa centrale. Questo nuovo assetto sinottico favorirà una rapida risalita di aria calda dal Nord Africa, con conseguente aumento costante delle temperature e cieli sempre più sereni.

Già da lunedì 17 giugno le ultime nubi residue verranno progressivamente spazzate via, lasciando spazio a giornate pienamente soleggiate e stabili. Una configurazione ideale per l’avvio di un nuovo periodo di caldo intenso, che si accentuerà giorno dopo giorno. I termometri inizieranno a superare i 30°C già da metà settimana, ma il picco è atteso nel weekend.

Temperature fino a 36°C nel weekend: allerta canicola per il Sud

Secondo le proiezioni dei principali modelli previsionali, tra venerdì 21 e domenica 23 giugno si registreranno valori massimi compresi tra 32 e 36°C su gran parte del Paese, con i picchi più elevati attesi in Aquitania, Linguadoca, Provenza e nella valle del Rodano. Le temperature più alte potrebbero raggiungere i 37°C nell’entroterra mediterraneo e nella regione di Tolosa.

Particolarmente critica sarà la situazione nel Sud del Paese, dove oltre alle massime elevate si temono anche notti tropicali, con minime sopra i 22-23°C. Una combinazione pericolosa che potrebbe far scattare le prime soglie di canicule (ondata di calore riconosciuta), con impatti significativi sulla salute soprattutto per le fasce più fragili della popolazione.

Le preoccupazioni sanitarie e l’impatto urbano

Il ritorno del caldo intenso impone nuovamente l’attenzione delle autorità sanitarie locali. Le notti calde e l’afa urbana possono rappresentare un rischio concreto per anziani, bambini e soggetti affetti da patologie croniche. Le città, infatti, tenderanno ad accumulare calore durante il giorno e a rilasciarlo lentamente durante la notte, accentuando l’effetto isola di calore urbana e ostacolando il naturale recupero fisiologico.

Si raccomanda quindi la massima prudenza, l’idratazione costante e l’evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore centrali del giorno, soprattutto per chi vive in centri urbani densamente popolati.

Verso un’estate di contrasti termici?

Il passaggio da un clima quasi autunnale a condizioni estive torride in pochi giorni solleva ancora una volta interrogativi sulla stabilità climatica europea. Gli esperti sottolineano come questi sbalzi termici siano destinati a intensificarsi nei prossimi decenni, complice un’atmosfera più energetica e ricca di estremi.

La settimana che si apre sarà quindi un banco di prova: da un lato per le capacità previsionali, dall’altro per la tenuta dei sistemi di allerta e prevenzione, soprattutto nelle aree del Sud dove la soglia di disagio termico sarà superata già da giovedì.