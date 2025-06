Meteo, Francia orientale nella morsa del caldo: 36°C a Lione, minime fino a 23°C

MeteoWeb

Una nuova ondata di caldo estivo sta interessando la Francia orientale in queste ore, con temperature che hanno raggiunto livelli particolarmente elevati già nella giornata di sabato 22 giugno. Le città lungo l’asse nord-sud della metà orientale del Paese stanno vivendo un fine settimana rovente, con valori termici che ricordano le grandi ondate di calore continentali degli ultimi anni.

Dati impressionanti dal nord-est al Massiccio Centrale

Secondo le rilevazioni meteorologiche ufficiali, Saint-Dizier ha toccato i 33°C, seguita da Metz e Strasburgo con 34°C. Più a sud, si sono raggiunti i 35°C a Clermont-Ferrand e Nancy, mentre la città di Lione ha registrato una massima di ben 36°C, confermando l’intensità dell’aria calda che sta risalendo dal settore meridionale del continente.

Queste temperature rappresentano valori ben superiori alla media climatica del periodo per il settore orientale della Francia e sono compatibili con un’ondata di calore classificata come di livello arancione secondo i criteri del sistema di allerta francese.

Le notti tropicali aumentano il disagio: minime oltre i 20°C

Oltre alle alte temperature diurne, ciò che preoccupa maggiormente i meteorologi e le autorità sanitarie è la persistenza del caldo notturno. Tra domenica e lunedì, le minime si manterranno su valori elevati, con temperature comprese tra 19 e 23°C in molte città del centro-est francese.

Questo fenomeno, noto come notte tropicale, ostacola il raffreddamento naturale del corpo e delle abitazioni, aumentando il rischio di stress termico e problemi di salute, soprattutto tra le persone più vulnerabili come anziani, bambini piccoli e soggetti con patologie cardiovascolari.

Temporali in arrivo lunedì: ma sarà solo una tregua temporanea

Le previsioni per la giornata di lunedì 24 giugno indicano un cambiamento parziale della situazione atmosferica. Al mattino è atteso il transito di un velato strato nuvoloso, seguito nel pomeriggio dallo sviluppo di temporali sparsi soprattutto nelle aree interne e a ridosso dei rilievi.

Questa instabilità dovrebbe portare a un leggero abbassamento delle temperature massime, che si attesteranno comunque su valori elevati, oscillando tra i 30 e i 33°C nella fascia orientale del Paese. Un lieve calo che, però, non basterà a interrompere l’ondata di calore in atto.

Martedì nuova risalita termica: la canicola prosegue

Già da martedì 25 giugno, la situazione termica è destinata a peggiorare nuovamente. Le proiezioni indicano un nuovo incremento delle temperature su buona parte della Francia centro-orientale, a causa del ritorno di un flusso caldo subtropicale sospinto da un promontorio di alta pressione.

Questa dinamica conferma la persistenza dell’ondata di calore e giustifica il mantenimento dell’allerta meteo di livello arancione. Le autorità invitano la popolazione a mantenere alta la soglia di attenzione, evitando esposizioni prolungate al sole, idratandosi frequentemente e prestando particolare cura alle persone fragili.

Un’estate sempre più precoce e intensa

L’episodio attuale è solo l’ultimo di una serie di ondate di calore che, negli ultimi anni, colpiscono la Francia con maggiore frequenza e intensità. Secondo i climatologi, l’anticipo dei picchi estivi a giugno – un tempo considerato un mese ancora primaverile – è un segnale chiaro dell’effetto del riscaldamento globale sul bacino euro-mediterraneo.

Il monitoraggio delle notti tropicali, l’aumento delle massime giornaliere e la durata degli eventi caldi sono tutti indicatori che mostrano un trend preoccupante: le estati francesi stanno diventando più lunghe, più calde e più difficili da sopportare, anche in assenza di records assoluti.

Conclusione: caldo da non sottovalutare, anche senza record

In sintesi, la Francia orientale sta attraversando un periodo di caldo intenso e prolungato, con temperature sia diurne che notturne oltre la soglia critica del comfort climatico. I temporali attesi lunedì offriranno solo una pausa temporanea, prima di un nuovo aumento previsto nei giorni successivi.

Il quadro generale impone prudenza e attenzione: l’ondata di calore attuale, sebbene non da record assoluto, ha tutte le caratteristiche per produrre disagio, stress fisico e impatti sulla salute pubblica. In un’estate sempre più anticipata e aggressiva, ogni grado in più conta.