Meteo Francia, Primavera 2025 anomala: record di siccità al nord e piogge torrenziali al sud

La primavera 2025 in Francia ha raccontato due storie completamente diverse, quasi opposte, a seconda delle regioni. Se da un lato il Sud ha sperimentato una stagione all’insegna dell’instabilità e di frequenti piogge, il Nord ha vissuto una fase eccezionalmente secca, con livelli pluviometrici da record negativo.

Primavera a due velocità: il Nord assetato, il Sud sotto la pioggia

Tra marzo e maggio, il quadro meteorologico francese è stato segnato da un’anomalia climatica latitudinale. La metà settentrionale del Paese è rimasta spesso sotto l’influenza di alte pressioni persistenti, che hanno inibito la formazione di sistemi perturbati. Al contrario, il Sud è stato bersaglio di ripetute fasi instabili, alimentate da umide correnti mediterranee e da intrusioni fresche in quota.

In particolare, tra la regione dei Paesi della Loira e il confine con il Belgio, le precipitazioni primaverili sono state drasticamente inferiori alla norma. In alcuni casi, è caduta meno della metà della pioggia attesa per il periodo, con picchi di deficit che hanno toccato il -70% nell’estremo nord.

Numeri che parlano chiaro: primavera da record nel Nord

I dati raccolti da Météo-France mostrano un quadro allarmante. A Calais, tra marzo e maggio 2025, sono caduti appena 45 mm di pioggia: ciò corrisponde a un deficit del 65% rispetto alle medie climatiche. Situazione simile a Saint-Dizier (56 mm) e Charleville-Mézières (59 mm), dove il deficit pluviometrico ha sfiorato il -69% nell’arco dei tre mesi primaverili.

Nel frattempo, le regioni meridionali come le Cévennes, la Provenza-Alpi-Costa Azzurra (PACA) e la Corsica hanno registrato un andamento opposto. Qui la piovosità è stata ben superiore alla norma, con un surplus che in alcune località ha superato anche il +50%. Le continue irruzioni di aria umida da sud-est hanno generato frequenti temporali e sistemi convettivi, rendendo la primavera particolarmente piovosa.

Suoli secchi al Nord: un problema sempre più evidente

La scarsità di pioggia nel Nord ha avuto effetti diretti e visibili sulla condizione del suolo. Al 31 maggio 2025, gli indici di umidità superficiale erano tra i più bassi degli ultimi anni nelle aree comprese tra i Paesi della Loira e le Ardenne. I terreni risultavano estremamente secchi, compromettendo la crescita delle colture primaverili e aumentando il rischio di stress idrico per l’estate imminente.

All’opposto, nel Sud, i suoli risultavano spesso saturi, con valori di umidità superiori alla norma tra il Tarn e il Var, confermando l’impatto di una primavera insolitamente bagnata.

Le recenti piogge: danni ma anche sollievo

Nei primi giorni di giugno, un’ondata di maltempo con temporali e grandinate ha attraversato molte regioni francesi, causando danni soprattutto a coltivazioni e infrastrutture. Tuttavia, da un punto di vista idrologico e agronomico, queste piogge rappresentano anche un prezioso sollievo per i territori settentrionali afflitti da siccità. Nonostante i disagi, i benefici in termini di umidità del suolo sono già visibili.

Bilancio climatico: una Francia meteorologicamente spaccata

Il bilancio della primavera 2025 in Francia conferma una tendenza sempre più marcata alla polarizzazione climatica interna, con il Nord e il Sud che vivono realtà meteorologiche divergenti anche a poche centinaia di chilometri di distanza. Questo scenario mette in luce l’importanza di un monitoraggio costante e di una gestione adattiva delle risorse idriche, in vista di un’estate che potrebbe aggravare ulteriormente le criticità esistenti.