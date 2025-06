Meteo, Francia sotto assedio dal maltempo: tempesta notturna colpisce Parigi e Bordeaux, vento a 120 km/h, grandine e oltre 15.000 fulmini

MeteoWeb

Una nuova ondata di violento maltempo ha colpito la Francia la notte tra il 13 e il 14 giugno 2025, scatenando una lunga sequenza di temporali intensi, raffiche di vento tempestose e grandinate che hanno interessato gran parte del nord e del sud-ovest del Paese. Particolarmente colpite sono state le aree metropolitane di Parigi, la Normandia e la Nouvelle-Aquitaine, dove si sono verificati disagi e danni localizzati legati a fenomeni meteorologici estremi che si sono sviluppati nel giro di poche ore.

Parigi colpita in piena notte: raffiche oltre i 100 km/h e pioggia torrenziale

Intorno alle 23:30, una linea temporalesca attiva ha raggiunto l’Île-de-France, colpendo in particolare l’ovest dell’area metropolitana di Parigi. In meno di un’ora, violenti temporali hanno attraversato i dipartimenti di Yvelines e Val-d’Oise, accompagnati da raffiche di vento che in alcuni punti hanno superato i 100 km/h.

I dati meteorologici raccolti sul campo indicano raffiche fino a 100 km/h a Magnanville (78), 90 km/h a Chavenay, 87 km/h a Toussus-le-Noble e 86 km/h a Wy-Dit, sempre nella regione parigina. Si segnalano anche grandinate a tratti moderate, con chicchi di dimensioni comprese tra i 2 e i 3 cm nell’ovest dell’Essonne. Le precipitazioni hanno raggiunto i 20 mm in meno di un’ora in diverse località, in un contesto segnato anche da un’elevata attività elettrica.

Più di 10.000 fulmini sono stati rilevati in nottata, concentrati soprattutto nelle regioni settentrionali e occidentali. L’intensità dell’attività elettrica, visibile anche a grande distanza, ha illuminato i cieli della capitale e della Normandia per ore, generando non pochi disagi anche sul traffico aereo locale e sulle linee ferroviarie. Le scariche, in alcuni casi, sono avvenute a pochi chilometri da zone densamente popolate, aumentando il rischio di blackout e incendi localizzati.

Normandia nella bufera: raffiche fino a 120 km/h e grandine distruttiva

Ancora più impressionanti gli effetti del maltempo in Normandia, dove i temporali hanno colpito con particolare intensità alcune aree già vulnerabili. Le raffiche di vento hanno superato in più punti la soglia dei 100 km/h, arrivando localmente a sfiorare i 120 km/h. Insieme al vento, si sono verificati episodi di grandine di grosse dimensioni, con chicchi compresi tra i 3 e i 6 cm di diametro.

Le piogge torrenziali che hanno accompagnato i temporali hanno determinato accumuli significativi, con valori tra 20 e 30 mm in un’ora, e picchi di 10-15 mm in appena sei minuti nei settori colpiti dalle grandinate più violente. Queste condizioni hanno generato allagamenti improvvisi, colate di detriti e interruzioni temporanee del traffico locale, sia su strada che su ferrovia.

Sud-Ovest francese: Bordeaux e i Pirenei alle prese con vento e grandine

Intorno alla mezzanotte, il fronte temporalesco ha continuato la sua corsa verso nord, sviluppandosi lungo un asse che andava dalla costa atlantica della Gironda fino al dipartimento del Lot. In questa fascia del Paese, già alle prese con condizioni atmosferiche instabili da giorni, i fenomeni si sono intensificati rapidamente.

A Bordeaux sono state misurate raffiche di vento fino a 90 km/h, mentre nelle Landes e nel Lot-et-Garonne si sono osservati venti attorno agli 80 km/h, accompagnati da una forte attività elettrica che ha illuminato il cielo notturno per ore. Non meno critico lo scenario nella zona di Pau, dove sono state segnalate grandinate di grosse dimensioni e rovesci intensi con accumuli superiori ai 30 mm in un’ora nel nord-ovest dei Pirenei Atlantici.

Una notte di maltempo diffuso: dalle coste atlantiche al Pas-de-Calais

L’evoluzione del sistema temporalesco ha mostrato una rapida propagazione lungo l’asse sud-ovest / nord-est della Francia, spingendosi fin verso il Pas-de-Calais nel cuore della notte. Le condizioni atmosferiche sono rimaste estremamente instabili per ore, e il sistema ha mostrato caratteristiche quasi lineari tipiche dei sistemi convettivi organizzati (QLCS), con raffiche frontali, precipitazioni intense e grandinate distribuite lungo ampi tratti del territorio.

Prossime ore: l’instabilità non è finita

Secondo i modelli previsionali, la fase temporalesca potrebbe proseguire anche nelle prossime 24-36 ore, con nuove celle temporalesche in formazione sia al nord che sul versante occidentale. Il livello di allerta resta elevato in diverse regioni, in particolare tra la Bretagna, l’Île-de-France, la Borgogna e il Grand Est.

Le autorità francesi raccomandano la massima prudenza negli spostamenti, specialmente durante le ore serali e notturne, quando le nuove celle potrebbero risultare meno prevedibili. Gli accumuli idrici, i detriti su strada e la possibilità di blackout locali sono rischi ancora concreti in molte aree già colpite.