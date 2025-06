Meteo Francia: tra caldo record a 40°C a Sud/Ovest e tempeste sulle Alpi

MeteoWeb

La Francia è alle prese con un’ondata di caldo eccezionale per il mese di giugno, che sta colpendo duramente numerose regioni dal sud-ovest al centro, fino al Rodano e all’Isère. Le condizioni anticicloniche dominano lo scenario meteorologico, accompagnate da una massa d’aria subtropicale particolarmente calda che ha innalzato le temperature a livelli record per questo periodo dell’anno.

Sabato 21 giugno: il giorno più caldo

Il fine settimana si è aperto sotto il segno del bel tempo generalizzato, con cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte del Paese. Tuttavia, in alcune aree si sono manifestate velature lattiginose dovute alla presenza di nubi alte, in particolare sulla Bretagna e verso il confine tedesco. Sulle Alpi svizzere meridionali si è invece registrato un rischio di rovesci e locali episodi temporaleschi.

Le temperature minime della notte hanno già messo in allerta i meteorologi: valori notturni superiori ai 22-23°C sono stati rilevati in diverse città, soprattutto nelle aree urbane dell’ovest, dove si è superata la soglia che definisce un’ondata di calore notturna. Questo è un segnale importante per la salute pubblica, poiché l’assenza di refrigerio notturno è uno dei fattori di rischio più sottovalutati.

Nel pomeriggio di sabato, il sole ha continuato a dominare incontrastato, salvo qualche cumulonembo isolato sui rilievi e un po’ di nuvolosità alta sul nord-ovest. Le temperature massime hanno toccato l’apice, con picchi tra 35°C e 38°C su vaste aree del sud e dell’ovest della Francia. Sulle coste atlantiche, una leggera brezza marina ha temporaneamente attenuato la calura, risparmiando in particolare la costa basca.

Record termici già superati: i valori più elevati registrati

Già nella giornata precedente, venerdì 20 giugno, diverse stazioni meteorologiche avevano rilevato temperature estremamente elevate per il periodo:

Durban-Corbières : 39,7°C

: Nîmes : 37,8°C

: Avignon : 37,7°C

: Aubenas : 37,3°C

: Cognac : 36,9°C

: Bordeaux : 36,9°C

: Salon-de-Provence : 36,9°C

: Toulouse : 36,5°C

: Niort : 35,9°C

: La Roche-sur-Yon: 35,8°C

Si tratta di temperature non comuni nemmeno in piena estate, figuriamoci nella terza settimana di giugno, quando la stagione astronomica è appena iniziata. Questi dati testimoniano la gravità e la precocità dell’attuale ondata di calore.

Domenica 22 giugno: aria oceanica e primi segnali di cambiamento

Il meteo di domenica vede l’arrivo di una debole influenza oceanica che porterà un po’ di instabilità nelle regioni dal Massiccio Centrale al Belgio, dove non si esclude qualche rovescio o isolato temporale pomeridiano. Lo stesso scenario è atteso sui Pirenei, sulle Alpi e sulla Corsica, con possibili fenomeni localmente intensi.

Nel resto del Paese, il sole rimarrà il protagonista assoluto. Tuttavia, il lieve ingresso di aria atlantica permetterà un calo delle temperature lungo la Manica e l’Atlantico. Nelle regioni interne del centro, sud e oriente francese, invece, il caldo resterà intenso, con valori massimi tra 33°C e 36°C.

Verso forti temporali tra Alpi e Giura

Tra la sera di domenica e la giornata di lunedì, i modelli previsionali segnalano lo sviluppo di tempeste di forte intensità lungo la fascia orientale della Francia, soprattutto tra il massiccio alpino e l’area del Giura. Questi fenomeni potrebbero essere accompagnati da grandinate e colpi di vento, configurando un classico break temporalesco di fine ondata calda.

Temperature oltre la norma per tutta la settimana

Nonostante l’intervallo instabile atteso nelle prossime ore, le previsioni a medio termine indicano che la persistenza di valori termici sopra la media stagionale continuerà almeno fino alla fine della settimana. Questo scenario riflette un trend climatico ormai consolidato, con ondate di calore sempre più precoci, frequenti e durature.

Una nuova normalità climatica?

Il caldo anomalo che sta interessando la Francia non è un episodio isolato, ma si inserisce in un pattern meteorologico che, anno dopo anno, ridisegna la climatologia europea. L’eccezionalità di questi eventi non risiede solo nei valori raggiunti, ma nella loro ricorrenza e nella loro anticipazione rispetto alla stagione estiva tradizionale.