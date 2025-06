Meteo, la Francia si prepara ad un weekend bollente: ondata di caldo in arrivo

MeteoWeb

A pochi giorni dal solstizio d’estate, un’ondata di caldo intenso è in arrivo sulla Francia. Temperature particolarmente elevate, in alcune zone fino ai +38°C, sono previste nei prossimi giorni ai quattro angoli dell’Esagono francese. Il picco è previsto per sabato 21 giugno, che in Francia corrisponde, tra l’altro, alla Festa della Musica, uno degli avvenimenti più amati e popolari del Paese, con centinaia di migliaia di persone in strada a cantare, ballare e suonare, in omaggio alla stagione estiva.