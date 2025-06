Meteo, gelo a Campo Felice e Piani di Pezza il 1° giugno in Abruzzo: l’effetto dell’inversione termica

MeteoWeb

L’estate meteorologica 2025 si apre con l’affermazione dell’anticiclone nord-africano sull’Italia, accompagnato da un progressivo aumento delle temperature e condizioni di stabilità atmosferica prevalente. Eppure, nonostante il dominio del caldo subtropicale, alcune aree interne dell’Abruzzo hanno fatto registrare valori minimi da pieno inverno, con il termometro sceso persino sotto lo zero in più località montane.

Anticiclone africano in rinforzo: l’estate parte con il caldo

La giornata del 1° giugno 2025 segna l’inizio ufficiale dell’estate meteorologica, e lo fa nel segno dell’espansione verso nord dell’anticiclone subtropicale continentale, noto anche come anticiclone nord-africano. Dopo aver consolidato la sua presenza sulla Penisola Iberica, la cupola di alta pressione si sta estendendo rapidamente verso l’Italia, portando sole, stabilità e temperature in netta risalita, specie su Sicilia, Sardegna e Centro-Sud.

Tra oggi e domani, le temperature massime saliranno fino a 5°C oltre la media stagionale, con punte localmente superiori ai 30°C nelle zone interne e costiere del Sud Italia. Un inizio d’estate, dunque, che sembra già proiettare il Paese in pieno clima estivo.

Abruzzo, l’eccezione gelida: minime sottozero su altopiani e vallate

In forte contrasto con il caldo in arrivo, l’Abruzzo interno ha vissuto una notte dai tratti decisamente invernali, con minime notturne sorprendentemente basse per essere il primo giorno di giugno.

Ecco alcuni dati registrati questa mattina:

Campo Felice : –2.9°C

: Piani di Pezza e Altopiano delle Rocche : –0.6°C

: Pescocostanzo e Castel del Monte : +0.3°C

: Altopiano delle Cinque Miglia : +1.1°C

: Palena e Pescasseroli: +2.1°C

Questi valori, estremamente bassi per il periodo, sono il risultato di una combinazione di fattori geografici e atmosferici ben noti nella regione.

Perché in Abruzzo fa così freddo, anche con l’anticiclone?

Il fenomeno ha una spiegazione scientifica chiara, che si articola in tre elementi principali: inversione termica, altitudine e stabilità atmosferica.

1. L’inversione termica

Durante le notti serene, soprattutto in assenza di vento, il terreno perde rapidamente calore per irraggiamento. L’aria fredda, più densa, si accumula nelle aree più basse come conche, vallate e altopiani, generando temperature molto basse al suolo anche quando in quota l’aria è mite.

Queste condizioni sono favorite da:

Cieli sereni , senza nubi che trattengano il calore

, senza nubi che trattengano il calore Assenza di vento , che impedisce il rimescolamento dell’aria

, che impedisce il rimescolamento dell’aria Orari notturni o mattutini, quando il raffreddamento radiativo è massimo

2. L’effetto altitudine

Gran parte dell’entroterra abruzzese si trova tra 1.000 e 1.500 metri di quota. In queste condizioni, l’aria è più rarefatta e meno in grado di trattenere il calore notturno. Di conseguenza, anche in estate le minime possono scendere bruscamente. A Pescasseroli, ad esempio, la media delle minime di giugno è di circa 7°C, ma nelle notti più stabili si possono raggiungere facilmente valori prossimi o inferiori allo zero.

3. L’influenza dell’anticiclone africano

Sebbene associato a temperature elevate diurne, l’anticiclone africano porta anche condizioni di stabilità atmosferica: cieli sereni, assenza di vento, scarsa umidità. Paradossalmente, questi stessi elementi favoriscono il raffreddamento notturno più efficace, proprio per la mancanza di copertura nuvolosa e turbolenza atmosferica.

In Abruzzo, ciò si traduce in giornate calde e soleggiate, ma anche in notti fredde nei fondovalle e sugli altopiani, come dimostrano i valori estremi registrati stamattina.

Un paradosso climatico solo apparente

Questo fenomeno può sorprendere chi associa automaticamente l’estate al caldo continuo, ma in realtà è una dinamica ben nota nelle regioni appenniniche, specialmente dove la morfologia favorisce l’accumulo di aria fredda notturna.

L’anticiclone africano può coesistere con gelate notturne locali, se le condizioni geografiche lo permettono. E l’Abruzzo, con le sue valli interne e altopiani montani, è un laboratorio naturale ideale per questo tipo di situazioni.

In conclusione

L’estate meteorologica è iniziata con il caldo africano in espansione, ma non ovunque. L’Abruzzo interno resta ancorato a dinamiche locali ben più fredde, dove l’inversione termica, l’altitudine e l’effetto serra naturale della topografia montana hanno prodotto valori minimi sotto lo zero, anche il 1° giugno.

Un promemoria importante che ci ricorda come, in meteorologia, non esistano verità assolute, ma solo una complessa interazione di forze locali e globali, capaci di generare fenomeni apparentemente contraddittori.

