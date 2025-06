Meteo, goccia fredda e flusso atlantico: da +27°C a +14°C in 24 ore: il ribaltone è servito

MeteoWeb

Dopo giorni di caldo estremo alimentato dall’anticiclone africano, l’Italia ha sperimentato un repentino calo delle temperature minime tra il 16 e il 17 giugno 2025. L’ingresso di una goccia fredda in quota ha modificato sensibilmente il profilo termico notturno su gran parte del Paese, determinando un’attenuazione dell’afa e un ritorno – almeno temporaneo – a valori più consoni al periodo.

Le differenze più marcate si sono registrate al Nord e nelle zone interne del Centro, dove le temperature sono scese anche di 8-10°C in appena 24 ore. Un cambiamento netto, reso possibile dalla rotazione delle correnti e da un più efficiente ricambio d’aria nei bassi strati.

Nord Italia: aria nuova e notti finalmente respirabili

Il passaggio della goccia fredda si è fatto sentire in modo deciso su tutto il Settentrione. A Bologna, per esempio, si è passati da una minima tropicale di +25°C il 16 giugno a +18°C il 17, con un calo netto di 7 gradi. Analogo il caso di Ravenna (da +25°C a +18°C), Verona (da +25°C a +19°C) e Reggio Emilia (da +23°C a +19°C).

A Milano, Torino e Venezia, sebbene le minime siano rimaste tra i +19 e +20°C, la differenza rispetto al giorno precedente è stata accompagnata da una riduzione dell’umidità, rendendo le notti decisamente più vivibili.

Valori più freschi anche in pianura e collina: Brescia, Biella, Treviso, Trento e Vicenza hanno registrato minime tra i +17 e i +18°C, mentre a Cuneo si è scesi fino a +16°C.

Centro Italia: crollo termico tra dorsale appenninica e regioni adriatiche

Al Centro, la differenza tra le due giornate è stata evidente soprattutto nelle aree interne. A Perugia si è passati da +23°C a +18°C, a Rieti da +16°C a +17°C, mentre a L’Aquila la minima è rimasta stabile a +16°C, ma in un contesto decisamente meno afoso. In Umbria, la località di Norcia ha segnato il valore più basso del 17 giugno con appena +14°C, un dato che fa notizia dopo giorni di caldo anomalo.

Sulle coste adriatiche si è registrata una flessione più moderata ma percepibile: Rimini è passata da +25°C a +19°C, Ancona da +26°C a +19°C, Pescara da +25°C a +21°C.

Sud Italia: resistenza termica, ma i primi segnali di raffreddamento

Il Sud ha risposto con maggiore lentezza al cambiamento. Tuttavia, anche qui si iniziano a notare le prime crepe nell’egemonia dell’anticiclone africano. Napoli e Palermo sono rimaste stabili a +25°C, ma altre località come Bari e Lecce sono salite da +20°C a +23°C. A Foggia ed Avellino le minime sono rimaste stabili, in attesa del vero ricambio d’aria previsto nei giorni successivi.

In Sicilia e Calabria i valori notturni sono rimasti elevati: Agrigento ha segnato +26°C, Reggio Calabria +24°C, mentre Messina e Catanzaro hanno mantenuto minime intorno ai +24-25°C.

Le cause del cambiamento: la goccia fredda in quota

L’origine di questo crollo termico va ricercata nel transito di una goccia fredda nord-atlantica che ha eroso il bordo orientale dell’alta pressione africana, innescando instabilità diffusa e un temporaneo abbassamento dei geopotenziali. Questo ha permesso all’aria più fresca di affluire nei bassi strati, soprattutto al Nord e nelle valli interne del Centro.

Il contrasto tra masse d’aria ha generato anche fenomeni temporaleschi intensi, in particolare lungo l’Adriatico e l’Appennino centrale, favorendo una dispersione del calore accumulato e accelerando il raffreddamento notturno.

Una pausa destinata a durare?

Secondo le ultime proiezioni, questa fase più fresca potrebbe proseguire ancora per qualche giorno, con temperature che torneranno gradualmente sopra la media solo dopo il 20-21 giugno, in coincidenza con il Solstizio d’estate.

Per ora, dunque, l’Italia può godere di notti più respirabili e di un clima meno opprimente, anche se le regioni meridionali restano sotto osservazione per il possibile ritorno del caldo entro la fine della settimana.

L’Italia cambia volto

Il raffronto tra le temperature minime del 16 e del 17 giugno 2025 racconta un’Italia che cambia volto nel giro di poche ore. Dal dominio dell’anticiclone africano a un improvviso respiro di sollievo portato da una goccia fredda, le differenze sono state marcate e diffuse. Ma si tratta ancora di una tregua temporanea: l’estate è appena cominciata, e nuove fiammate potrebbero essere dietro l’angolo.

