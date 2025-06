Meteo, grandine “secca” in Emilia-Romagna: il caso di evaporazione selettiva sotto la goccia fredda

MeteoWeb

Durante il recente episodio di maltempo severo in Emilia-Romagna, collegato alla discesa di una goccia fredda che attualmente influenza il Sud Italia, è stato osservato un fenomeno tanto insolito quanto affascinante: la caduta di grandine “secca”, ossia non accompagnata da pioggia. Il caso è stato segnalato in alcune zone del Ravennate, dove diversi cittadini hanno riferito di aver visto chicchi di grandine colpire il suolo, pur in assenza di precipitazioni liquide. L’evento ha sollevato numerosi interrogativi, anche tra appassionati e professionisti del settore meteo. Ma che cos’è esattamente la grandine secca e quali sono le condizioni che la rendono possibile?

Un’anomalia solo apparente: cosa si intende per grandine secca

La cosiddetta grandine secca è un fenomeno meteorologico in cui i chicchi di ghiaccio raggiungono il suolo da una nube temporalesca, ma senza essere accompagnati da pioggia. Questo può sembrare paradossale, poiché normalmente associamo la grandine a forti rovesci d’acqua. Tuttavia, si tratta di una dinamica ben nota alla scienza atmosferica, anche se poco frequente in Italia.

Il punto chiave è che la grandine, essendo già in stato solido, può sopravvivere all’attraversamento di uno strato d’aria secco. Le gocce d’acqua, invece, tendono a evaporare prima di arrivare al suolo, lasciando cadere solo i chicchi di ghiaccio. Quando questo accade, si parla appunto di “grandine secca”.

Come si forma? Il ruolo dell’aria secca e delle correnti in quota

Per comprendere il fenomeno, bisogna analizzare la struttura verticale dell’atmosfera. All’interno di un cumulonembo, le forti correnti ascensionali spingono le gocce d’acqua in alto, dove si congelano formando chicchi di grandine. Questi, nel loro percorso discendente, attraversano diversi strati d’aria.

Quando lo strato inferiore dell’atmosfera è particolarmente secco, l’umidità relativa è così bassa da far evaporare completamente le gocce di pioggia. I chicchi di ghiaccio, però, sono più resistenti: non evaporano, e riescono a raggiungere il suolo integri.

Questo tipo di configurazione si verifica con maggiore probabilità in presenza di nubi alte, con una base molto distante dal terreno, e in contesti in cui l’aria al suolo è stata scaldata e prosciugata da precedenti fasi stabili o prefrontali. Non a caso, episodi simili si osservano con più frequenza in regioni interne, continentali o d’alta quota.

Virga e downburst: i “cugini” della grandine secca

La grandine secca rientra nella famiglia dei fenomeni legati alla precipitazione evaporante, noti anche con il termine “virga”. Si tratta di scie di pioggia o grandine che si formano sotto le nubi ma non raggiungono mai il suolo. Nel caso delle virga di pioggia, l’evaporazione è totale; nella grandine secca, invece, solo l’acqua evapora, mentre i chicchi arrivano comunque al terreno.

Non di rado, questo tipo di fenomeno è associato a raffiche discendenti molto forti, note come downburst. Questi venti, in grado di accelerare bruscamente verso il basso a causa del raffreddamento dell’aria da evaporazione, possono amplificare l’impatto al suolo della grandine e aggravare i danni su colture, veicoli e infrastrutture leggere.

Perché è un fenomeno raro, ma da non sottovalutare

Sebbene poco frequente, la grandine secca non è un evento eccezionale. Può verificarsi in Italia durante i mesi più caldi, soprattutto nel tardo pomeriggio o in contesti di forte instabilità atmosferica con contrasti termici marcati. Proprio questi contrasti sono stati protagonisti del recente peggioramento meteo che ha interessato l’Emilia-Romagna e ora si è spostato verso il Sud.

Ciò che rende la grandine secca potenzialmente insidiosa è il fattore sorpresa: l’assenza di pioggia può indurre a sottovalutare il rischio, mentre i chicchi che colpiscono improvvisamente il terreno possono causare danni considerevoli, in particolare su parabrezza, tetti, ortaggi e frutteti.

Un monito a non ignorare i segnali del cielo

La caduta di grandine senza pioggia nel Ravennate è un esempio perfetto di quanto la meteorologia sappia ancora sorprenderci. Un fenomeno raro, sì, ma non impossibile, e soprattutto spiegabile alla luce delle conoscenze scientifiche attuali. In un contesto di cambiamenti climatici e instabilità atmosferiche più frequenti, è importante non sottovalutare nemmeno gli eventi meno appariscenti.

