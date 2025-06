Meteo, Heat Advisory in Alaska: prima storica allerta per caldo estremo a 32°C

MeteoWeb

Un evento senza precedenti sta per investire l’Alaska orientale, una delle aree più fredde e remote del Nord America: il National Weather Service (NWS) ha diramato un Heat Advisory, ovvero un’allerta ufficiale per caldo estremo. È la prima volta in assoluto che un simile avviso viene emesso per queste latitudini, segnando una pietra miliare nel cambiamento climatico della regione artica.

Temperature anomale previste fino a 32°C: un’anomalia che non passa inosservata

A partire da domenica, le temperature nell’Alaska centro-orientale potrebbero raggiungere picchi di 29-32°C (equivalenti a circa 85-90°F). Sebbene questi valori non costituiscano record assoluti per lo Stato, si tratta comunque di anomalie termiche molto significative, superiori di oltre 10°C rispetto alle medie stagionali storiche per il mese di giugno in quella zona.

L’area più colpita dall’ondata di calore sarà la regione tra Fairbanks, Tok e Northway, dove il terreno, ancora in parte scongelato dopo il lungo inverno artico, rischia di surriscaldarsi rapidamente. Il rischio di incendi boschivi e stress termico per le persone non abituate a questo tipo di caldo è concreto.

Un “Heat Advisory” che entra nella storia climatica dell’Alaska

Ciò che rende questo episodio davvero eccezionale è il fatto che il National Weather Service abbia ufficialmente classificato l’evento con un avviso di caldo estremo, tipicamente riservato a regioni desertiche o continentali a latitudini più basse. Mai prima d’ora l’Alaska aveva registrato una tale combinazione di temperature elevate, umidità residua e persistenza del fenomeno da giustificare una simile misura preventiva.

Secondo il meteorologo del NWS di Fairbanks, “siamo di fronte a una configurazione barica anomala che porta aria calda e stabile direttamente dall’interno del continente”, contribuendo a una situazione che rischia di protrarsi per diversi giorni.

Il volto nascosto del cambiamento climatico artico

L’allerta per caldo estremo in Alaska è molto più di un evento meteorologico: rappresenta l’ennesimo segnale tangibile dell’accelerazione del riscaldamento globale nelle regioni polari. Il fenomeno noto come amplificazione artica sta infatti modificando profondamente il bilancio termico della zona: l’Artico si sta scaldando fino a 4 volte più velocemente rispetto al resto del pianeta, secondo gli ultimi studi pubblicati da istituti internazionali di ricerca climatica.

Questa ondata di calore precoce è coerente con il trend osservato negli ultimi anni: stagioni estive sempre più calde, scioglimento accelerato del permafrost, impatti su fauna e flora locali, e rischi per le comunità indigene e rurali, spesso impreparate ad affrontare temperature tanto elevate.

Impatto sul territorio: incendi, salute e infrastrutture

Il caldo anomalo può innescare conseguenze a catena su diversi fronti. In primo luogo, il rischio incendi aumenta drasticamente quando la vegetazione superficiale, già secca dal disgelo, si riscalda oltre i livelli di sicurezza. In secondo luogo, le abitazioni e gli edifici non sono costruiti per il caldo: l’Alaska è una regione dove l’isolamento termico è pensato per trattenere il calore, non per dissiparlo. Il che può portare a condizioni insalubri negli ambienti interni, specie per gli anziani e le persone fragili.

Infine, un altro problema spesso trascurato è il deterioramento delle infrastrutture dovuto al permafrost che si scioglie più rapidamente, destabilizzando le fondamenta di strade, edifici e condutture.

Conclusione: un segnale da non ignorare

Ciò che sta accadendo in Alaska in queste ore è più di una semplice anomalia estiva. È la conferma che anche le regioni simbolo del freddo e dell’inverno perpetuo non sono più immuni agli effetti del riscaldamento globale. L’emissione di un Heat Advisory in Alaska rappresenta un campanello d’allarme per climatologi, decisori politici e opinione pubblica.