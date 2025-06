Meteo, impatta la goccia fredda: Italia sotto assedio tra nubifragi, fulmini e grandine

MeteoWeb

Nelle prossime ore, l’Italia si troverà a fare i conti con l’arrivo di una goccia fredda in quota, un piccolo ma insidioso vortice atmosferico che attraverserà il nostro Paese da nord verso sud tra martedì e mercoledì. Questo tipo di configurazione sinottica rappresenta una delle cause più frequenti degli episodi di maltempo estivo improvviso e violento, poiché agisce da miccia per l’innesco di forti temporali, spesso difficili da localizzare con precisione fino all’ultimo momento.

Cos’è una goccia fredda e perché genera temporali violenti

Con il termine “goccia fredda” si indica un vortice ciclonico in quota, localizzato attorno ai 500 hPa, ovvero a circa 5.000/6.000 metri di altitudine. Si tratta di un’area chiusa di bassa pressione che si isola dal flusso principale della corrente a getto e che, muovendosi lentamente, può permanere a lungo su una determinata zona, provocando instabilità persistente.

Durante il suo transito, la goccia fredda favorisce intensi moti verticali dell’atmosfera. In presenza di aria molto calda e umida al suolo — come quella che ha dominato l’Italia negli ultimi giorni a causa dell’espansione dell’anticiclone nordafricano — questi sollevamenti possono risultare particolarmente violenti, dando luogo alla formazione di cumulonembi torreggianti e temporali a carattere esplosivo.

Dove e quando colpiranno i fenomeni più intensi

A partire da martedì sera e nel corso della giornata di mercoledì, si prevede una graduale estensione dell’instabilità a molte regioni italiane. Il Nord sarà interessato per primo, in particolare le aree di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, dove potrebbero verificarsi temporali improvvisi e localmente violenti, accompagnati da raffiche di vento, grandinate e intensa attività elettrica.

Con il passare delle ore, il maltempo tenderà a coinvolgere anche il Centro e, successivamente, alcune zone del Sud. L’instabilità si manifesterà in maniera discontinua e irregolare, ma il rischio di fenomeni estremi sarà presente su un’ampia porzione della Penisola, in particolare lungo la dorsale appenninica e le aree interne.

Dietro i temporali: il ruolo nascosto del caldo africano

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, i temporali più violenti non sono causati dalla goccia fredda in sé, ma piuttosto dal contesto atmosferico che la precede. Nelle ultime settimane, infatti, l’Italia è stata interessata da un’anomala espansione del promontorio subtropicale africano, che ha favorito un accumulo di calore e umidità al suolo.

Questa massa d’aria calda, in combinazione con la spinta dinamica fornita dalla goccia fredda in arrivo, costituisce un ambiente esplosivo per lo sviluppo di fenomeni convettivi intensi. In altre parole, è proprio l’espansione facilitata dell’anticiclone africano verso l’Europa a rendere il nostro clima estivo sempre più instabile e incline agli eventi meteorologici estremi.

Il clima estremo del presente: un paradosso in evoluzione

L’aumento della frequenza e dell’intensità di questi episodi è uno dei segnali più evidenti del cambiamento climatico in corso. Le estati mediterranee non sono più dominate dalla sola stabilità anticiclonica, ma vedono alternarsi lunghi periodi di caldo opprimente e break temporaleschi violenti in grado di colpire in modo disorganizzato, ma devastante.

È un paradosso meteorologico che diventa sempre più familiare: il caldo anomalo alimenta, anziché attenuare, l’instabilità. E così, mentre da un lato le temperature spingono verso nuovi record, dall’altro si assiste a un incremento dei fenomeni estremi come nubifragi, grandinate e downburst.

Le prospettive: quando tornerà il caldo

Dopo il transito della goccia fredda, le condizioni meteorologiche tenderanno a migliorare. Secondo le proiezioni dei modelli numerici, il Nord Italia potrebbe tornare a sperimentare temperature sopra la media già a partire da giovedì, mentre il Sud potrebbe risentire ancora per qualche giorno degli effetti residui dell’instabilità, con venti freschi e temporali pomeridiani sparsi.

L’evoluzione delle prossime settimane sarà quindi cruciale per capire se l’estate 2025 seguirà il trend degli ultimi anni, caratterizzato da ondate di calore intervallate da eventi meteorologici estremi, o se assisteremo a una fase più stabile.

