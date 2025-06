Meteo, in arrivo una fortissima ondata di caldo: Italia nella morsa africana tra 12 e 16 giugno

MeteoWeb

Le proiezioni meteo per la metà di giugno 2025 iniziano a convergere su uno scenario ormai ricorrente nelle estati italiane del nuovo millennio: una possente onda di calore di matrice subtropicale, in grado di investire ampie zone del Mediterraneo, Italia inclusa. A sostenerlo sono le più recenti emissioni ensemble del modello europeo ECMWF, che indica con crescente probabilità l’arrivo di un promontorio africano ben strutturato sia al suolo che in quota.

Ma cosa c’è dietro questa nuova escalation termica? Per comprenderlo, occorre osservare un particolare indice climatico spesso trascurato dai non addetti ai lavori: l’East Atlantic Pattern, noto anche come EA.

East Atlantic Pattern positivo (EA+): cosa significa per l’Italia

L’East Atlantic Pattern è un indice teleconnettivo che misura la differenza di pressione tra l’Atlantico settentrionale e quello subtropicale. Quando questo indice si trova in fase positiva (EA+), si crea una configurazione atmosferica favorevole all’espansione verso nord-est degli anticicloni subtropicali, con impatti diretti sull’Italia e sul Mediterraneo centrale.

In particolare, durante una fase EA+:

si osserva un rafforzamento dell’anticiclone nordafricano con spinta verso il Mediterraneo;

con spinta verso il Mediterraneo; si verifica un innalzamento dei geopotenziali a 500 hPa , ovvero una stabilizzazione dell’atmosfera che inibisce la formazione di nubi e piogge;

, ovvero una stabilizzazione dell’atmosfera che inibisce la formazione di nubi e piogge; la presenza di aria calda e secca in quota contribuisce a un rapido aumento delle temperature al suolo.

Italia nella morsa del caldo: cosa aspettarsi nella settimana centrale di giugno

Se i modelli dovessero confermare questa ipotesi, la settimana compresa tra il 10 e il 16 giugno potrebbe vedere il consolidarsi della prima vera ondata di calore dell’estate 2025. Le temperature massime si porterebbero ben al di sopra delle medie climatiche, con picchi attesi di 37–39°C nelle zone interne del Centro-Sud e delle Isole.

Il quadro termico sarà accompagnato da condizioni di cielo sereno persistente, ventilazione debole di origine sud-orientale e una generale assenza di precipitazioni su gran parte della penisola. Solo le Alpi e alcune zone del Nord Italia potranno occasionalmente sperimentare temporali localizzati, legati al contrasto tra aria calda preesistente e infiltrazioni più fresche dal Nord Europa.

Le implicazioni climatiche e ambientali di un pattern EA+

L’espansione dell’anticiclone africano durante una fase EA+ non è solo una questione di caldo. Ha infatti importanti conseguenze anche sul piano idroclimatico e della sostenibilità ambientale:

Precipitazioni quasi azzerate al Sud e sulle Isole, aggravando eventuali condizioni di siccità già in atto.

al Sud e sulle Isole, aggravando eventuali condizioni di siccità già in atto. Rischio elevato di stress termico nelle aree urbane, con aumento di notti tropicali e disagio per le fasce vulnerabili della popolazione.

nelle aree urbane, con aumento di notti tropicali e disagio per le fasce vulnerabili della popolazione. Potenziale aumento della domanda energetica per raffrescamento e condizionamento.

E nel resto d’Europa?

Mentre l’Italia e il bacino mediterraneo vengono avvolti dalla “cupola calda subtropicale”, i modelli indicano un probabile spostamento delle piogge verso il Nord Europa, in particolare tra Regno Unito, Scandinavia e aree baltiche. Questa redistribuzione dei sistemi atmosferici è un’altra tipica conseguenza della fase EA+.

Caldo intenso, ma con una firma ben precisa

Quella attesa a metà giugno non sarà una semplice fiammata estiva. Sarà con ogni probabilità un evento meteo-climatico strutturato, riconducibile a un pattern atmosferico noto, ma sempre più frequente nel contesto del cambiamento climatico mediterraneo.

Restano da valutare l’intensità esatta e la durata della fase calda, ma il segnale modellistico appare solido. L’Italia si prepara dunque a fare i conti con una nuova ondata di caldo subtropicale — forse solo l’inizio di un’estate dalle sfumature africane.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: