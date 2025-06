Meteo, l’Italia sotto una nube di fumo canadese: immagini satellitari da brividi

MeteoWeb

Meteo e atmosfera globale si intrecciano ancora una volta in un evento spettacolare e inquietante: una nuova colonna di fumo, generata dagli incendi devastanti in Canada, ha attraversato l’Atlantico ed è ora visibile nei cieli del Mediterraneo centro-occidentale. La sua traiettoria, lunga oltre 7.000 chilometri, è stata tracciata dai satelliti con una precisione impressionante.

Dal Canada all’Italia: la lunga marcia del fumo attraverso l’Atlantico

Questa imponente massa di aerosol – composta da particolato fine PM2.5, PM10 e black carbon – si è spinta verso l’Europa sin dai primi giorni di maggio, trasportata dalle correnti atmosferiche in quota. Negli ultimi giorni, un nuovo fronte di fumo ha raggiunto il sud della Francia, per poi canalizzarsi dal Golfo del Leone verso l’Italia, interessando in particolare la Sardegna, l’Italia centrale e settentrionale, compresa l’intera fascia alpina.

Il fenomeno è ben visibile dal suolo con cieli lattiginosi e tramonti aranciati, ma è soprattutto grazie alle immagini satellitari ad alta risoluzione che si può apprezzare l’entità e l’origine di questa nube: la firma è inequivocabile. È il fumo degli incendi in Alberta e in altre province canadesi, dove oltre 2 milioni di ettari di foreste sono già stati ridotti in cenere. Una superficie devastata in pochi giorni da centinaia di focolai attivi.

No, non è un complotto: è fumo, e lo dice la scienza

Di fronte a cieli velati e anomalie visibili a occhio nudo, non mancano le teorie alternative. Ma la scienza è chiara, e i dati sono inconfutabili: quello che stiamo osservando nei cieli europei è fumo atmosferico d’alta quota, composto da particelle che hanno viaggiato migliaia di chilometri. Non si tratta di sostanze nocive per la salute in questo caso, poiché le concentrazioni rilevate al suolo sono minime, ma la loro presenza testimonia un fenomeno climatico e meteorologico su scala planetaria.

Un problema globale che parla di clima, incendi e futuro

Dietro lo spettacolo c’è una verità più profonda e allarmante. Non è solo meteo: il legame tra questi megaincendi e il cambiamento climatico è diretto. L’aumento delle temperature globali, l’anticipo delle stagioni secche e l’estensione dei periodi siccitosi stanno creando le condizioni ideali per roghi sempre più vasti, duraturi e fuori controllo.

Il carbonio rilasciato dagli incendi non fa che peggiorare il problema, alimentando ulteriormente l’effetto serra. Ma non finisce qui: in alcuni casi, come accaduto lo scorso anno, le colonne di fumo più intense possono raggiungere la stratosfera. Una volta lì, le particelle possono restare in sospensione per settimane o mesi, spostandosi attorno al globo, influenzando la formazione delle nubi, il bilancio radiativo terrestre e, potenzialmente, anche gli schemi meteorologici su larga scala.

Meteo, cieli torbidi e il segnale che non possiamo ignorare

Quello che oggi osserviamo nei cieli d’Italia è l’effetto collaterale visibile di una crisi molto più ampia. Il fumo sopra le Alpi o il cielo lattiginoso sopra le città del Nord non sono solo curiosità meteorologiche: sono il risultato tangibile di un sistema climatico in forte squilibrio. Un allarme visivo globale, trasportato dal vento, che ci invita a riflettere e ad agire.

