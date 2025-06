Meteo, Kuwait City oggi la città più calda del mondo con +49°C

MeteoWeb

In cima alla classifica mondiale delle città più calde del mondo oggi figura la capitale del Kuwait, Kuwait City, che ha registrato la temperatura più alta in assoluto con +49°C, seguita da vicino da Al-Ahsa, in Arabia Saudita (+48,2°C) e Al-Qaysumah, sempre in Arabia Saudita (+47°C). Secondo i dati del sito web specializzato ‘El Dorado Weather’, tre città del Marocco si sono classificate tra le prime 15 località con le temperature più alte del mondo questa domenica mattina, 29 giugno 2025. Ben Guerir, a una settantina di chilometri a nord di Marrakech, Kenitra, nella regione di Rabat, e Taroudant, nella regione di Souss Massa, vicino Agadir, sono nella lista delle località con le temperature più alte sul pianeta. Ben Guerir si è piazzata all’8° posto con una temperatura di +46,4°C, seguita da Kenitra, al 13° posto con +45,8°C, e Taroudant, subito dietro al 14° posto, con temperature superiori a +45°C.

Un’ondata di intenso calore sta colpendo in queste ore quasi tutte le regioni del Marocco, in particolare al centro e al sud. Le temperature sono insolite per il mese di giugno, come anticipato dalla Direzione Generale della Meteorologia (DGM) di Rabat. In Marocco, si prevede che le temperature supereranno le medie stagionali, con massime superiori ai +35°C sulle coste atlantiche settentrionali e centrali e superiori ai +42°C nelle pianure atlantiche. Nelle regioni interne, nell’Anti-Atlante, nell’estremo sud-est e nell’interno delle province meridionali, le temperature potrebbero salire fino a +47°C.