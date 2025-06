Meteo, la tempesta tropicale Wutip verso la Cina: rischio alluvioni tra 14 e 15 giugno

MeteoWeb

Una nuova minaccia sta investendo l’Estremo Oriente: la tempesta tropicale Wutip, classificata come severa, sta attraversando l’area del Mar Cinese Meridionale e si appresta a colpire le coste meridionali della Cina. Al momento, il centro della tempesta si trova a circa 670 km da Macao, ma le sue bande di pioggia stanno già interessando l’area con rovesci intermittenti.

Rotta verso Hainan e Guangdong: i prossimi movimenti di Wutip

Secondo le ultime proiezioni, Wutip attraverserà la parte occidentale dell’isola di Hainan nella giornata di oggi, venerdì 13 giugno, per poi virare verso nord-est e dirigersi verso l’entroterra nella giornata di sabato 14 giugno, toccando la costa occidentale del Guangdong. La tempesta potrebbe successivamente penetrare verso il Guangxi, per poi indebolirsi progressivamente mentre si sposta verso le regioni orientali della Cina.

Allerta per Macao: rischio segnale di ciclone tropicale

Le autorità meteorologiche locali di Macao stanno monitorando attentamente l’evoluzione della tempesta. A causa del rafforzamento del flusso sud-occidentale associato a Wutip, è stata indicata una probabilità moderata-alta di emissione del segnale di ciclone tropicale n.3 nella mattinata di sabato. Oggi sono attese piogge intermittenti, ma tra sabato 14 e domenica 15 giugno le condizioni peggioreranno sensibilmente, con rovesci frequenti, intensi e accompagnati da temporali.

Rischi idrogeologici: inondazioni nelle aree più basse

Il rischio principale resta legato all’accumulo di precipitazioni, che potrebbe risultare significativo nei settori già saturi o fragili. Zone a bassa quota di Macao, Guangdong e Hainan potrebbero essere soggette a inondazioni lampo, smottamenti e interruzioni dei servizi essenziali.

Località colpite: piogge torrenziali e danni

Alcune città hanno già sperimentato condizioni meteo critiche. Tra queste, Qiongzhong e Wuzhishan (Hainan) e Zhaoqing (Guangdong) hanno registrato temporali violenti con forti piogge e raffiche di vento. Le immagini radar confermano lo sviluppo di celle temporalesche organizzate lungo la traiettoria della tempesta.

Thailandia e Cina orientale in allerta

La tempesta Wutip ha influenzato anche l’attività monsonica in Thailandia. Il Dipartimento Meteorologico locale ha emesso avvisi per piogge intense e mari agitati, in particolare nel Nord-Est. Nel frattempo, con lo spostamento verso nord della tempesta durante il weekend, sono attesi forti rovesci anche nelle province di Jiangxi, Fujian e Zhejiang, nella Cina orientale.

Una minaccia ancora in evoluzione

Wutip resta una tempesta tropicale da monitorare attentamente per l’intensità delle precipitazioni e il possibile impatto idrogeologico. Le autorità invitano la popolazione a prestare la massima attenzione e a seguire gli aggiornamenti dei bollettini meteo ufficiali, evitando spostamenti non essenziali nelle aree a rischio.