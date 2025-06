Meteo, le temperature massime di oggi: +35°C a Enna

MeteoWeb

L’alta pressione di matrice subtropicale continua a dominare lo scenario atmosferico sull’Europa centro-meridionale, consolidando una fase di tempo stabile e in prevalenza soleggiato anche sul territorio italiano. Le condizioni meteorologiche resteranno improntate a una generale stabilità, con temperature in progressivo aumento su gran parte delle regioni.

Tuttavia, nonostante il predominio anticiclonico, non si escludono occasionali disturbi locali: nelle ore pomeridiane, in prossimità dei rilievi alpini, sarà possibile lo sviluppo di modesti addensamenti nuvolosi, talvolta associati a brevi e isolati fenomeni di instabilità convettiva tipici del “calore diurno”.

Nel complesso, le prossime ore non presenteranno variazioni significative rispetto ai giorni precedenti. L’anticiclone, infatti, tenderà ad espandersi ulteriormente verso il Mediterraneo centrale, garantendo condizioni di tempo asciutto e cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale.

Di seguito riportiamo le temperature massime registrate nella giornata di oggi, martedì 10 giugno, in alcune località italiane:

+35°C ad Enna, Melizzano (BN)

ad Enna, Melizzano (BN) +34°C a Cosenza, Ozieri (SS), Francofonte (SR)

a Cosenza, Ozieri (SS), Francofonte (SR) +33°C a Firenze, Trapani, Taranto

a Firenze, Trapani, Taranto +32°C a Foggia, Catania, Frosinone, Latina, Perugia, Reggio Calabria

a Foggia, Catania, Frosinone, Latina, Perugia, Reggio Calabria +31°C a Roma, Ferrara, Guidonia, Lecce

a Roma, Ferrara, Guidonia, Lecce +30°C a Bologna, Bolzano, Crotone, Milano, Napoli, Parma, Piacenza, Pisa, Rieti, Viterbo, Catanzaro, Modena, Padova

a Bologna, Bolzano, Crotone, Milano, Napoli, Parma, Piacenza, Pisa, Rieti, Viterbo, Catanzaro, Modena, Padova +29°C a Brescia, Cagliari, Forlì, Genova, Olbia, Torino, Treviso, Verona, Trento

a Brescia, Cagliari, Forlì, Genova, Olbia, Torino, Treviso, Verona, Trento +28°C a Bari, Bergamo, Alghero, Messina, Novara, Padova, Trieste, Udine, Ascoli Piceno, Ravenna

a Bari, Bergamo, Alghero, Messina, Novara, Padova, Trieste, Udine, Ascoli Piceno, Ravenna +27°C ad Aosta, Cuneo, Grosseto, Palermo, Venezia, Chieti

ad Aosta, Cuneo, Grosseto, Palermo, Venezia, Chieti +26°C a Brindisi, Pescara

a Brindisi, Pescara +25°C ad Ancona, Pantelleria, Rimini, Teramo

